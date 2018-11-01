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Kastamonu'da trafik kazası: İçerisinde askerlerimiz de vardı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yolcu otobüsünün,önünde seyreden tıra çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 39 kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Tokat'a giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Metro Turizme ait 34 BML 277 plakalı yolcu otobüsü, D-100 karayolunun Tosya ilçesine bağlı Suluca köyü yakınlarında önünde seyreden ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 RUF 35 plakalı tıra çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre otobüs sürücüsü ve ismi öğrenilemeyen muavin hayatını kaybederken 39 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı Otobüste bulunan yolcuların bir bölümünün Tokat'taki acemi birliğine teslim olmaya giden askerler olduğu öğrenildi. Bu arada kaza nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı.

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