Askerlerimizin fedakarlığı duygulandırdı

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş depremleri sonrası Mehmetçik sahadaki aktif görevine devam ediyor. Kurdukları çadırlarda 'depremzedeler uyusun' diye dışarda yatan, yemek yemeden zor durumdakileri doyurmak için helikopterle dağ köylerine ulaşan, enkaz altındakileri kurtarıp, yağmacılarla mücadele eden Mehmetçik'in görüntüleri 85 milyonu duygulandırdı. "Türk beklenilendir" sözünü bir kez daha hakkıyla teslim eden Mehmetçik, Adıyaman'daki bir dağ köyüne helikopterle ulaştı. Depremzedelere yardım ulaştıran Mehmetçik, gözyaşları ve dualarla karşılandı.

Gölbaşı ilçesinin bir dağ köyüne, köy halkına yardıma giden Mehmetçik, vatandaşların sevgi seliyle karşılaştı. Askeri helikopterin içerisinden yansıyan görüntülerde, askerin adeta eline sarılıp öpen ve el sallayan iki vatandaşın görüntüsü herkesi duygulandırdı. Mehmetçik, deprem bölgesinde gece saatlerinde genel güvenlik ve asayişin sağlanması için çalışıyor. Sokaklarda önlem alan askerler, boşaltılmış az hasarlı ya da hasar görmemiş binalardan hırsızlık yapılmaması için de önlem alıyor.

Yıkımların gerçekleştiği bölgede görevlendirilen 39 tabur asker, gerekli güvenlik önlemlerini alıyor. Gündüz saatlerinde deprem bölgesinde yürütülen çalışmaların emniyetli ve koordineli şekilde gerçekleştirilmesine destek olan Türk askeri, depremin en çok hasar verdiği illerin başında gelen Hatay'ın İskenderun ilçesinde de halka güven veriyor. Sabah'ın haberine göre, Mehmetçik, AFAD ve Türk Kızılay başta olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşunun çalışmalarına da destek sunuyor. Sahadaki çalışmaların emniyetli ve koordineli yürütülmesine destek veren Mehmetçik, arama kurtarma ve yardım faaliyetlerine de 24 saat devam ediyor.

UYKU TULUMLU KAHRAMAN

7 gündür hayat kurtarmaya çalışan Mehmetçik, dinlenme zamanlarında bile fedakarlık yaparak çadırlar depremzedeler kullansın diye kendileri uyku tulumlarında açık havada uyuyor. Sosyal medyaya yansıyan askerlerimizin Hatay'daki görüntüleri yüzbinlerce kez retweet'lendi.

ÇOCUKLARA KOKPİT MORALİ

Hava Kuvvetleri'ne ait uçakların tahliye seferlerinde pilotlar depremin şokunu yaşayan çocuklara moral vermek için kokpitin kapılarını açtı.