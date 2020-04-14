Askerlik ertelendi mi? Askerlikte terhis celp işlemleri durduruldu mu?

14 Nisan 2020 Salı 18:07 - Güncelleme: 14 Nisan 2020 Salı 18:07

Askerlik terhis ve celp işlemleri ertelendi mi? sorularının cevapları merak ediliyor.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, konu ile ilgili bir son dakika açıklaması yaptı. Koronavirüs önlemleri kapsamında Askerlik terhis ve celp tarihlerinde değişikliğe gidilecek. Konu ile ilgili son dakika açıklaması Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan geldi. Peki, son gelişmelerle birlikte Askerlik ertelendi mi? Terhisler ve celp dönemleri durduruldu mu? Detaylar haberimizde.

ASKERLİK TERHİS VE CELP DÖNEMLERİ ERTELENDİ Mİ?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar konu ile ilgili yaptığı açıklamada "Birliklere yeni er gelmeyeceği için Kasım 2019 celp döneminde silah altına alınanların hizmet süresinin bir ay uzatılmasını planlıyoruz. Bir ay sonra konunun yeniden incelenmesinin uygun olacağını değerlendiriyoruz. Çalışma sonuçları en kısa zamanda Sayın Cumhurbaşkanımızın onaylarına sunulacaktır." dedi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR AÇIKLADI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bugüne kadar Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde gözümüz gibi sakındığımız Mehmetçik ile yeni gelecek evlatlarımızın salgına karşı korunması maksadıyla daha önce kritik dönemlerde uyguladığımız gibi nisan ayında askere alınacak 53 bin yükümlü gencimizin silah altına alınmasının ertelenmesinin, birliklere yeni er gelmeyeceği için de Kasım 2019 celp döneminde silah altına alınanların hizmet süresinin bir ay uzatılmasının ve bir ay sonra konunun yeniden incelenmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığında bugüne kadar corona virüs salgınıyla ilgili alınan önlemlerin ve sahadaki uygulamaların değerlendirildiği çok sayıda toplantı yapıldı. Çeşitli düzeyde yapılan toplantıların sonuncusu ise bugün Milli Savunma Bakanı Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Bakan Yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu, Alpaslan Kavaklıoğlu ve ilgili teknik personelin katılımıyla gerçekleştirildi.

Bakanlık bünyesinde görev yapan Corona virüs ile Mücadele Merkezi (KOMMER) yetkililerince önlemlere ve uygulamalarına yönelik sunumun yapıldığı toplantıda komutanlar da çeşitli değerlendirmelerde bulundu.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN ONAYINA SUNULACAK

TSK’da yapılan değerlendirmede celp ve terhis dönemlerinde 120 bin kişinin neden olacağı hareketliliğin aileleriyle birlikte ciddi bir risk oluşturmasından endişe edildiği öğrenildi. Terhis ve celplerin geçici bir süre durdurulması kararının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayından sonra yürürlüğe gireceği öğrenildi.

MSB: RİSKLER ORTAYA ÇIKTI

“Terhisten 14 gün önce askerler kontrol altına alınıyor. 14 günlük kontrolden sonra il veya ilçe sağlık müdürlükleriyle koordineli olarak terhisler yapılıyor. En son 1 Nisan’da terhisler oldu. Terhisi gelen askerlerimizi 14 gün kontrol altında tuttuktan sonra 1 Nisan’da terhis ettik. En son 19 Mart’ta celp oldu. Onları da askere alınca görev vermeden 14 gün süreyle bekletiliyor. Bu tedbirlere rağmen KOMMER’in tespitlerine göre yine de bazı risklerin olduğu ortaya çıktı. Şimdi terhis ve celplerin durdurulması konusu var. O nedenle ‘Gerekirse kısa bir süre için terhisleri uzatalım ve celpleri durduralım’ şeklinde yaklaşım var. Bu konu üzerinde çalışılıyor. Bedelliler içinse ‘Askerliklerini uzaktan eğitimle yaptıralım’ düşüncesi var. Bu dövizli askerlikte yapılmıştı. Uzaktan eğitimle terhis edilmişlerdi. Aynısı bedelli için geliştirilmek isteniyor.

Her dönemde, her celpte asker geliyor. Aynı zamanda binlerce asker de terhis oluyor. Aileleriyle birlikte 100 bini aşan bir nüfus hareketinden bahsediyoruz. Büyük bir hareketlilik. Şu anda bunları terhis olmadan önce 14 gün karantinaya alıyoruz. Ama terhis olduğu andan itibaren bilet almaya gidiyor, yolculuk yapıyor, evlerine gidene kadar insanlarla teması oluyor. Aynı şekilde celp nedeniyle birliklerimize gelenler de koronavirüsü bulaştırabilirler. O nedenle terhis ve celpleri durdurma yönünde çalışmaların yapılması zaruret halini alıyor. Halkımızın ve Mehmetçiğin sağlığı esastır. Gerekirse bir gün geç terhis olsun ama sağlıklı bir şekilde evinde bulunsun.”