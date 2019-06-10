Askerlik Kanunu'nun yarın görüşülmesi bekleniyor

TBMM Genel Kurulu'nda, bu hafta gündemin ilk sırasında yeni askerlik sistemine ilişkin teklif bulunuyor.

CHP ve İP'in, Askerlik Kanunu ile ilgili bazı çekinceleri üzerine görüşmeleri ertelenen yasa teklifi ile ilgili partiler arası müzakerenin yarın yapılacağı öğrenildi. Teklif görüşmelerinin, Genel Kurul'un gündeminin ön sıralarına alınması için yarın Danışma Kurulu toplanacak. Kurulda, askerlik teklifi ile ilgili düzenlemelerin Genel Kurul gündeminin ön sıralarına alınması için uzlaşı aranacak. AK Parti, CHP, MHP, İP ve HDP uzlaşırsa teklifin görüşmelerine yarın Genel Kurul'da başlanacak. Muhalefet partileri CHP ve İP, teklif ile ilgili önerilerini ve çekincelerini yarın AK Parti'ye iletecek. AK Parti; CHP ve İP'in önerilerini uygun bulursa Genel Kurul'da verilecek önergelerle değişiklik yapılacak. HDP ise teklif ile ile ilgili çekincelerini ve önerilerini Genel Kurul'da dile getirecek. CHP, Askerlik Kanunu ile ilgili 12 maddelik öneri teklifi hazırladı. CHP, teklifte bedelli askerlik ücretinin sabit 31 bin TL değil, başvuranların gelir testine tabi tutularak oluşturulmasını istedi.

AK PARTİ KAPALI GRUP TOPLANTISINDA ANLATACAK

AK Parti ise askerlik teklifinin ayrıntılarını yarın kapalı grup toplantısında milletvekillerine anlatacak. Askerlik Kanunu ile ilgili teklifin ayrıntılarını Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz ile Grup Başkanı Naci Bostancı'nın anlatması bekleniyor.