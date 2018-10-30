Askerlik süresi düşecek mi Yeni dönemde askerlik kaç ay olacak

Askerlik süresi düşecek mi? Tek tip askerlik mi geliyor? Askerlik 9 aya mı inecek? Askerlik düşecek mi? sorusu bedelli askerlik sonrası, hükümetin yeni bir askerlik sistemi üzerinde çalıştıklarını açıklamasıyla gündeme geldi. 12 ay olan uzun dönem askerlik sisteminin değişmesi konusu uzun süredir gündemde. Bu kapsamda bedelli askerlik yasasına gerek bırakmayacak yeni bir düzenleme yapılması planlanıyor. Askerlik süresinin ne kadar olacağı ile ilgili tartışmalar, bedelli askerlik çalışmaları sırasında gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Türkiye’yi bir daha bedelli kanunlarına ihtiyaç duyulmayacak bir askerlik sistemine kavuşturmuş olacağız” dedi. Tek tip askerlik konusuyla ilgili soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, zorunlu askerliğin formüle edile edilerek askerlik sürelerinin eşitlenmesinin uzun vadeli bir proje olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın askerlik kısalacak mı sorularına yanıt niteliğindeki tek tip askerlik açıklaması ve yeni askerlik sistemin detayları star.com.tr'de.

Askerliğini uzun dönem ve kısa dönem olarak yapan ve yapacak olan askerlik adayları konuyu sürekli gündemlerinde tutmaya devam ediyor. Ancak halihazırda askerlik süresinin kısalması ile ilgili hükumet kanadından herhangi bir olumlu açıklama gelmedi. Askerlik sistemi ve süresi ile ilgili çok şeyler yazılıp çizildi. Henüz netleşmemiş olmasına rağmen askerlik süresi ve sistemi ile ilgili önemli açıklamalar hükumet tarafından yapılmaya devam ediyor.







ASKERLİK DÜŞECEK Mİ?



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı konuşmada; “Gereken hazırlıkların ve planlamaların yapılmasının ardından Türkiye’yi bir daha bedelli kanunlarına ihtiyaç duyulmayacak bir askerlik sistemine kavuşturmuş olacağız” dedi. Bunun üzerine dikkatler yeni sistemin ayrıntılarına çevrildi.



Kulislerdeki yeni sistemle ilgili öne çıkan 9 ay tek tip askerlik fikri gerçek olursa hali hazırda devam eden 12 ay zorunlu askerlik süresi 9 aya düşmüş olacak. Ancak lisans mezunu erlerin 6 ay olan zorunlu askerliği ise 9 aya çıkmış olacak. Kulislerde konuşulan yeni sitem yasalaşırsa; bedelin ödenmesi halinde ise 9 aylık askerlik 3 ay temel eğitimden ibaret olacak.

Tek tip askerlik hakkında yöneltilen sorulara yanıt veren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yüzde 50 civarında profesyonelleştiğini ifade etti. Sözcü Kalın, nihai olarak da gelinmek istenen noktanın profesyonel ordu olduğunu aktardı. İşte, İbrahim Kalın tarafından tek tip askerlik hakkında yapılan o açıklama;



"Tek tip askerlik tartışmalarıyla ilgili bir çalışma var mı?" sorusuna Kalın,



"Zaman zaman Sayın Cumhurbaşkanımızın gündemine de getirilen bir konu bu. Aslında nihai olarak varılmak istenen nokta profesyonel bir ordu. Böylece de zorunlu askerliğin yeniden formüle edilmesi, tek tip askerlik denilen şeyde sürelerin bir tek hale gelmesi konusu... Şimdi bu tabii uzun vadeli bir proje. Bugün itibarıyla, yürüyen bir çalışma var diyemem ama Türk Silahlı Kuvvetleri aslında ordu mensupları itibarıyla yüzde 50 civarında profesyonelleşmiş durumda zaten. Oran olarak o noktaya geldik. Bunun diğer boyutları tabii ki tartışılacak, müzakere edilecek. Kabine, Meclis ayağında bunlar konuşulacak." karşılığını verdi.



Kalın, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kapasitesini artırırken, öbür tarafta özellikle insani kapasite noktasında herhangi bir ihtiyaç ya da zafiyet içerisinde olmaması gerektiğine işaret ederek, bu dengeyi gözeten bir çalışmanın yapılması gerektiğini vurguladı.



TEK TİP ASKERLİK NEDİR?



Yeni sisteme ilişkin kulislerde farklı seçenekler dillendiriliyor. Bu seçenekler arasında, uzun ve kısa dönem askerliğin yerine 9 ay süreli tek tip askerlik sistemi öne çıkıyor. Bu sistemde 3 aylık temel askerlik eğitiminin ardından 6 aylık süreye ilişkin ise isteyenlerin bedelini ödeyerek terhis olabileceği, isteyenlerin ise belirlenecek aylık ücret karşılığında askerlik hizmetine devam edebileceğinden söz ediliyor. Bunun asgari ücret üzerinden belirleneceği bildirilirken, temel askerlik eğitimi sonrasına ilişkin ihtiyaç duyulan alanlarda kamu hizmeti seçeneğinin gündeme getirilebileceği de konuşuluyor. Kulislerde buna ilişkin, “Kamu hizmeti seçeneği, öğretmenlik ve doktorluk gibi ihtiyaç duyulan alanlar için düşünülebilir” değerlendirmesi yapılıyor.







BEDELLİ ASKERLİK 3. CELP DÖNEMİ BİRLİKLERİ BELLİ OLDU



Bakanlıktan yapılan açıklamada, bedelli askerlik uygulamasındaki üçüncü celp dönemine ilişkin bilgi verildi.



Açıklamada, "27 Eylül itibarıyla bedelli askerlik hizmeti için başvuran yükümlü sayısı 557 bin 102, başvurusunu tamamlayan yükümlü sayısı ise 215 bin 970 kişidir. 3'üncü celp döneminde silah altına alınacak 13 bin 555 yükümlünün sevk tarihleri, birlik ve yoklama bilgileri 'www.turkiye.gov.tr' adresinde yayımlanmış, yükümlülerin kayıtlı cep telefonlarına da bilgilendirme mesajı gönderilmiştir." ifadeleri kullanıldı.