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ASKON: Özgür Özel'in boykot çağrısı 28 Şubat zihniyetinin tezahürüdür

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından açıklanan boykot listesine ilişkin '28 Şubat post modern darbe girişiminde de biz bu filmi görmüştük. O zaman da sermayeyi yeşil diye ayırıp, yerli ve milli şirketleri batırmaya çalışmış, insanları işsiz koymaya çalışmışlardı' dedi.

HABER MERKEZİ26 Mart 2025 Çarşamba 16:15 - Güncelleme:
ASKON: Özgür Özel'in boykot çağrısı 28 Şubat zihniyetinin tezahürüdür
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Başkan Aydın konuya ilişkin şunları ifade etti;

Ülke yönetimine talip herkesin en çok istediği husus milletinin refahı ve ülkesinin gelişmişlik düzeyinin artmasıdır. Ne var ki geçmişimizde kötü örneklerinde gördüğümüz üzere dönemsel olmak üzere ülke ekonomimiz üzerinden sopa gösterilmeye dolayısıyla vatandaşımızın refahı hedef alınmaktadır. Hatta daha da ileriye gidilerek ikinci ülkelere şikayetlerde bulunarak, Türkiye'ye karşı yatırımların ve alımların kesilmesi istenmektedir. Bu apaçık milleti cezalandırmaya çalışmaktır. Bun kim olursa olsun, hangi zihniyette bulunursa bulunsun hiç kimse cüret etmemeli, edememelidir. Buna tevessül edenler kanunlar önünde hesap vermelidir. Firmalarımızı batırmaya, çalışanlarını işsiz bırakmaya davet etmek kaos planlamak demektir. Bu da kimsenin hakkı ve harcı değildir. Geçmişte 28 Şubat sürecinde de belirli bir sermayeyi yeşil diye adlandırılarak linç edip, batırmaya çalışmışlardı. Bugün gördüğümüz senaryo da bu filmin bir devamı niteliğidir. ASKON olarak bu bakış açısını ve bu tarz zihniyetleri kınıyor, firmalarımızı batırma, çalışanlarımızı işsiz bırakma çabalarının beyhude uğraş olduğunu belirterek, bu yanlıştan bir an önce dönülmesi hususunda hatırlatmada bulunuyoruz.

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