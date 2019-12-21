Star Spor 21.12.2019 00:36 - Güncelleme: 21.12.2019 00:36

LİGDE zirvenin uzağında kalan Galatasaray bugün İzmir’de Göztepe önünde 3 puan arayacak. Bornova Stadı’nda 20.00’de başlayacak maçı Serkan Tokat yönetecek, beIN Sports1 yayınlayacak. Bu sezon deplasmanda oynadığı 7 maçta sadece 2 galibiyet alabilen (3 beraberlik, 2 yenilgi) Galatasaray zirve ile farkın daha da açılmaması için Göztepe’yi İzmir’de yenmek zorunda. Sarı-Kırmızılılar, renkdaşı ile 55. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 54 maçtan 30’unu CimBom, 11’ini ise Göztepe kazandı. Son 6 maçı galibiyetle kapatan Aslan, İzmir’de de rakibine 14-8 üstün. Galatasaray, Göztepe’ye son olarak 3 Mart 2002’de İzmir’de 2-0 yenilmişti. Ev sahibinde sakat Poko, Atınç ve cezalı Berkan yok. Alpaslan’ın durumu belirsiz

MUHTEMEL 11’LER:

GÖZTEPE: Beto, Gassama, Titi, Reis, Leo, Castro, Soner, Halil, Serdar, Napoleoni, Jerome

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Lemina, Belhanda, Ömer, Feghouli, Babel, Falcao