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Aslan, Göztepe virajında! Göztepe-Galatasaray muhtemel 11’ler

Galatasaray, Ege’de saat 20.00’de galip gelip Ankaragücü beraberliğini unutmak istiyor.

Star Spor21.12.2019  00:36 - Güncelleme: 21.12.2019  00:36

LİGDE zirvenin uzağında kalan Galatasaray bugün İzmir’de Göztepe önünde 3 puan arayacak. Bornova Stadı’nda 20.00’de başlayacak maçı Serkan Tokat yönetecek, beIN Sports1 yayınlayacak. Bu sezon deplasmanda oynadığı 7 maçta sadece 2 galibiyet alabilen (3 beraberlik, 2 yenilgi) Galatasaray zirve ile farkın daha da açılmaması için Göztepe’yi İzmir’de yenmek zorunda. Sarı-Kırmızılılar, renkdaşı ile 55. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 54 maçtan 30’unu CimBom, 11’ini ise Göztepe kazandı. Son 6 maçı galibiyetle kapatan Aslan, İzmir’de de rakibine 14-8 üstün. Galatasaray, Göztepe’ye son olarak 3 Mart 2002’de İzmir’de 2-0 yenilmişti. Ev sahibinde sakat Poko, Atınç ve cezalı Berkan yok. Alpaslan’ın durumu belirsiz

MUHTEMEL 11’LER:

GÖZTEPE: Beto, Gassama, Titi, Reis, Leo, Castro, Soner, Halil, Serdar, Napoleoni, Jerome

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Lemina, Belhanda, Ömer, Feghouli, Babel, Falcao

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