Aslı Baş davasında flaş gelişme: Karar Eylül'e kaldı

2003 yılında 'Miss Model Of The World' (Mankenler Kraliçesi) yarışması birincisi olan Aslı Baş, 21 Temmuz 2010 gecesi saat 02.30 sıralarında, vurgun yediği için tekerlekli sandalye ile hayatını devam ettiren turizmci Ahmet Bayer'in Bodrum Yalıkavak'taki Clup Flipper Tatil Köyü içindeki villasının, 6,5 metre yüksekliğindeki terasından düşerek, yaşamını yitirdi. Aslı Baş'ın ölümüyle ilgili soruşturma sonunda turizmci Ahmet Bayer (63) ile oğulları Hakan Bayer (33) ve Volkan Bayer (31) hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, yanlarında çalışan Murat Umirov (42) hakkında da 'delilleri karartmak ve ortadan kaldırmak' suçundan 7,5 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

SAVCI MÜTAALASINI VERMİŞTİ

Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ocak ayında yapılan duruşmada Savcı Ahmet Faruk Işık, mütalaasını açıkladı. Savcı Işık, Baş'ı, Hakan Bayer'in sert bir cisimle kafasına vurduktan sonra balkondan attığını öne sürdüğü mütalaasında, "Maktülün, sanık Hakan Bayer'in terastan itmesi veya sırtüstü aşağıya bırakmasıyla 6,5 metre yükseklikten yere düşüp başını merdivene çarptığı sabittir" dedi. Tutuksuz sanık Hakan Bayer'e 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verilmesini talep eden Savcı Işık, davada azmettirici olduğu öne sürülen baba Ahmet Bayer ile diğer oğlu Volkan Bayer hakkında ise 'mahkumiyetlerine yetecek delil bulunmadığı' gerekçesiyle beraat kararı verilmesini istedi.

BAŞ AİLESİNİN AVUKATI 2 GÜN SÜRECEK DURUŞMA İSTEDİ

Davanın bugün görülen 33'üncü duruşmasında tutuksuz sanıklar Ahmet Bayer, oğulları Volkan Bayer ve Hakan Bayer ile çalışanları Murat Umirov hazır bulundu. Aslı Baş'ın babası Mehmet Yavuz Baş'ın da katıldığı duruşmada, Baş ailesinin avukatı Faruk Zorba, "Bu dava dokuz yıldır sürüyor. Dokuz yıldır davaya bakan mahkeme başkanı izinli. Mahkeme heyetine güvenmediğimizden değil. Ancak davanın mahkeme heyeti, dosyaya daha hakim. Karar duruşmasındaki son söz hakkımız uzun sürecek. Belki de bir gün bile yetmeyecek. O yüzden duruşmanın ertelenmesini ve en az iki gün devam edeceği bir tarih belirlenmesini istiyoruz" dedi.

Mahkemeye başkanlık eden Niyazi Akbaş tarafından verilen 10 dakikalık aranın ardından duruşma, 25 Eylül 2019 tarihine ertelendi.