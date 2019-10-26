Aslı Erdoğan'dan akılalmaz yalan! Bakan Yardımcısı Safran'dan sert tepki: Bir zavallının zırvaları
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, 'Türklere okula başlar başlamaz Kürtlerden nefret edilmesi öğretiliyor' sözleriyle skandal bir açıklamada bulunan Türkiye düşmanı Aslı Erdoğan'a tepki gösterdi. Safran, 'Tek kelimeyle zırva. Böyle zamanlar için parlatılmış bir zavallının zırvaları.Yazık' dedi.
Terör örgütü PKK'nın medya savunuculuğunu yapan Aslı Erdoğan, çirkin bir iftirada bulunarak kara propaganda yaptı. Belçika'da yayın yapan Le Soir gazetesine demeç veren PKK sevici Aslı Erdoğan, Türkiye düşmanlığını bir kez daha gözler önüne serdi.
AKIL TUTULMASI YAŞADI
Türkiye'nin aşırı bir milliyetçilik içerisinde yaşadığını iddia eden Aslı Erdoğan, "Türklere, okula başlar başlamaz Kürtlerden nefret edilmesinin öğretildiğini" söylerek akıl tutulması yaşadığını ortaya koydu.
MUSTAFA SAFRAN: BİR ZAVALLI'NIN ZIRVALARI
Aslı Erdoğan'ın bu hadsiz açıklamalarına Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, Twitter'dan sert tepki gösterdi. Safran, "Türklerle Kürtler aynı okullara gidiyor, aynı dersleri işliyorlar. Sıra arkadaşlarına birbirlerinden nefret etmeyi mi öğretiyoruz yani? Tek kelimeyle zırva. Böyle zamanlar için parlatılmış bir zavallının zırvaları.Yazık" dedi.
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