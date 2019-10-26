Terör örgütü PKK'nın medya savunuculuğunu yapan Aslı Erdoğan, çirkin bir iftirada bulunarak kara propaganda yaptı. Belçika'da yayın yapan Le Soir gazetesine demeç veren PKK sevici Aslı Erdoğan, Türkiye düşmanlığını bir kez daha gözler önüne serdi.

AKIL TUTULMASI YAŞADI

Türkiye'nin aşırı bir milliyetçilik içerisinde yaşadığını iddia eden Aslı Erdoğan, "Türklere, okula başlar başlamaz Kürtlerden nefret edilmesinin öğretildiğini" söylerek akıl tutulması yaşadığını ortaya koydu.

MUSTAFA SAFRAN: BİR ZAVALLI'NIN ZIRVALARI

Aslı Erdoğan'ın bu hadsiz açıklamalarına Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, Twitter'dan sert tepki gösterdi. Safran, "Türklerle Kürtler aynı okullara gidiyor, aynı dersleri işliyorlar. Sıra arkadaşlarına birbirlerinden nefret etmeyi mi öğretiyoruz yani? Tek kelimeyle zırva. Böyle zamanlar için parlatılmış bir zavallının zırvaları.Yazık" dedi.