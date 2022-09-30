Asos operasyonunun detayları ortaya çıktı: Tam isabetle eş zamanlı vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Asos'a yönelik operasyonunda, savaş uçaklarının yanı sıra tanker uçakları, Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağı ile İHA'lar da kullanıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şırnak'ta dün gazetecilere yaptığı açıklamada, Asos'taki terör yuvalarının hava harekatıyla vurulduğu bilgisini paylaşmıştı.

AA muhabiri, Irak'ın kuzeyinde Kandil'in güneyine denk gelen, sınırdan 140 kilometre derinlikteki hedeflerin imha edildiği harekatın detaylarına ulaştı.

Buna göre, istihbarat çalışmalarıyla hedeflerin belirlenmesinin ardından hava harekatı için düğmeye basıldı. Harekat emrinin verilmesiyle uçaklar yurt genelindeki 3 farklı üsten kalkarak, Irak sınırından 140 kilometre derinlikteki Asos'taki 16 hedefi tam isabetle eş zamanlı vurdu.

Operasyonda, barınak, sığınak, mağara, tünel ve mühimmat depolarının yanı sıra örgüt yöneticilerinin sözde karargah olarak kullandığı toplantı yeri de imha edildi.

Uçakların havada yakıt ikmali yaptığı harekatta vurulan hedeflerin bazılarında birbiri ardına çoklu patlamalar meydana geldi.

Sadece teröristler ve onlara ait hedeflerin vurulduğu harekatta, savaş uçaklarının yanı sıra tanker uçakları, HİK uçağı ile İHA'ların da bulunduğu 10'dan fazla hava aracı görev aldı.

Hava harekatında büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanıldı.