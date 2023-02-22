Asrın felaketi sonrası KKTC'den Rumların yeni liderine dikkat çeken öneri

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (BMBG) Şefi Colin Stewart'ı kabul etti.

KKTC Cumhurbaşkanlığında gerçekleşen kabulde, Cumhurbaşkanı Tatar'ın Özel Temsilcisi Ergün Olgun ile müzakere heyetinden Güven Yaratıcı Önlemler ve İki Taraflı Teknik Komiteler Koordinatörü Güneş Onar, Hukuk İşleri Danışmanı Sülen Karabacak ile Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Özel Danışmanı Hüseyin Işıksal da hazır bulundu.

Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından Stewart, Cumhurbaşkanlığından açıklama yapmadan ayrıldı.

Görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Stewart'ın Rum yönetimi liderliğine seçilen Nikos Hristodulidis ile yarın yapacakları gayriresmi buluşmanın hazırlıkları kapsamında kendisini ziyaret ettiğini söyledi.

Stewart'a Kıbrıs meselesinin özünü ve gelinen aşamada Türk tarafının beklentilerini detaylarıyla aktardığını belirten Tatar, Hristodulidis ile yarın tanışma ve diyalog kanallarını açık tutma amaçlı bir araya geleceklerini kaydetti.

Tatar, "Hristodulidis ile yarın yapacağımız toplantıda, kendisine Kıbrıs'ta olası bir deprem durumunda iki taraf arasında nasıl işbirliği ve bunun hazırlıklarının nasıl yapılabileceği konusunda öneride bulunacağım." dedi.

Görüşmede, Stewart'ın kendisine Türkiye'de yaşanan depremler nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ilettiğini aktaran Tatar, şunları kaydetti:

"Türkiye'de depremlerin Hatay'a kadar gelmesi, ileride bu depremlerin burada da olabileceği yönünde uzman görüşleri var. Bunu herkesin bilmesi lazım. BM ile bunu da paylaştım. Biz, son iki haftadır burada her gün depremi konuşuyoruz. Kıbrıs, bir deprem bölgesindedir. Belki şiddetli bir deprem olmaz ama netice itibarıyla hazırlıklı olmamız gerekiyor. Dolayısıyla Kıbrıs Adası'nda, bu küçük Ada'da, böylesi bir işbirliğinin olabilmesinin fevkalade önemli olduğunu BM'ye aktardım."

Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile resmi müzakerelere geçebilmeleri için Rumların, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü ile KKTC'nin kuzeydeki egemenliğini kabul eden bir anlayışı geliştirmeleri gerektiğini dile getirdi.

Seçilmesinin ardından Kıbrıs sorunuyla ilgili yürüttüğü siyasetin açık olduğuna dikkat çeken Tatar, Kıbrıs'ta bir anlaşmanın iki devletin işbirliğinden geçtiğini vurguladı.