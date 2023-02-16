'Asrın felaketi'nde 11. gün... Son vefat sayısı açıklandı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan bu felaket Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Hatay ve Elazığ'da büyük yıkıma yol açtı.

Her iki depremin birbirinden bağımsız, birbirini tetikleyen depremler olduğu kaydedildi.

11 ili vuran depremin 11. günündeki arama kurtarma çalışmalar ise aralıksız sürdürülüyor...

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar:

01:17 Suudi Arabistan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören afetzedelere destek vermek amacıyla 11'inci yardım uçağını gönderdiğini duyurdu.

00:30 Depremlerden etkilenen afetzedeler için Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı ve Türk Kızılay'ın ilan ettiği hesaplara yapılan nakdi bağış ve yardımların tamamı gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince indirim konusu yapılabilecek. Bağışların indirilebilmesi için ödemeye ilişkin banka dekontları yeterli olacak.

00:11 Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır'da yıkılan binalarla ilgili "yapım kusurları ve kolon kesme" iddialarına ilişkin gözaltına alınan 39 şüpheliden aralarında müteahhitlerin de bulunduğu 15 kişi tutuklandı.

00:05 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen refakatçisi olmayan 1457, tedavisi devam eden 755 çocuğun olduğunu bildirdi.