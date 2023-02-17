Asrın felaketinde 12. gün! AFAD can kaybını duyurdu

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan bu felaket Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Hatay ve Elazığ'da büyük yıkıma yol açtı.

Her iki depremin birbirinden bağımsız, birbirini tetikleyen depremler olduğu kaydedildi.

11 ili vuran depremin 12. günündeki arama kurtarma çalışmalar ise aralıksız sürdürülüyor...

İşte dakika dakika bölgede yaşanan gelişmeler:

00:09 AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 38 bin 44 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

22:57 Hatay'da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

22:13 Kahramanmaraş'ta "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde yıkılan binalara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Ebrar Sitesi'nin müteahhitlerinden biri tutuklandı.