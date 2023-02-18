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'Asrın felaketi'nde 13'üncü gün! Can kaybı sayısı açıklandı

'Asrın felaketi' olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları titizlikle devam ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde şu ana kadar 39 bin 672 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıkladı.

AJANSLAR18 Şubat 2023 Cumartesi 01:51 - Güncelleme:
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan bu felaket Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Hatay ve Elazığ'da büyük yıkıma yol açtı.

Her iki depremin birbirinden bağımsız, birbirini tetikleyen depremler olduğu kaydedildi.

11 ili vuran depremin 13. günündeki arama kurtarma çalışmalar ise aralıksız devam ediyor.

İşte dakika dakika bölgede yaşanan gelişmeler:

02:57 Irak hükümeti, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye yardım malzemesi taşıyan 26, Suriye'ye de 24 uçağın gönderildiğini açıkladı.

02:33 Türkiye'deki depremlerin ardından arama kurtarma faaliyetlerine katılan Çekya ekibi USAR, ülkesine döndü.

01:40 Suudi Arabistan'ın, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere yardım taşıyan 12. uçağının Türkiye'ye ulaştığı bildirildi.

01:14 Din İşleri Yüksek Kurulu, evlat edinmeyle ilgili sorulara verilen cevapların, bazı basın yayın organlarınca bağlamından kopartılarak çirkin çağrışımlara kapı aralayacak şekilde yorumlandığını bildirdi.

01:04 İHH İnsani Yardım Vakfı, 'depremlerde kimsesiz kalan çocukların İstanbul'a getirilerek İHH evlerine yerleştirildiği' yönündeki iddiaların asılsız olduğunu, haberi yayımlayanlar hakkında hukuki işlem yapılacağını bildirdi.

00:09 Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Kahramanmaraş merkezli depremlerin çok korkunç bir trajedi olduğunu söyledi.

23:53 Nijer'in başkenti Niamey'de, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için dua edildi.

23:51 Bahreyn'de Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için düzenlenen kampanya kapsamında 3,7 milyon dolar bağış toplandı.

23:42 Miraç Kandili dolayısıyla Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenen programda, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için dua edildi.

23:27 MASAK, depremzedelere yardım toplayarak dolandırıcılık kastıyla hareket eden kişilerin olduğunu bildirdi

22:52 Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Miraç Kandili nedeniyle Mehmetçiğin sıcak yemek dağıtmaya devam ederken kandil simidi de ikram ettiğini duyurdu.

22.39 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yardım teklifinde bulunan ülke sayısı 102. 88 ülke sahada bize yardım etti. 23 ülke görevini tamamlayarak ülkemizden ayrıldı. 65 farklı ülke sahada çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

22.20 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: "Bugün itibariyle hemen hemen her ilimizde, depremden etkilenen illerimizde yerleşim alanlarına ilişkin yerler belirlendi.

Ayrıca Bakan Kurum, "Hasar tespit çalışmalarında büyük yol kat ettik. En geç 1 hafta içerisinde de 10 ilimizde bütün hasar tespitlerini tamamlayacağız. İlk 30 bin konutun projelendirme çalışmaları tamamlandı. Şubat ayı sonu itibariyle sözleşme süreçlerine başlayacağız." dedi.

21:55 Adıyaman'da depremde yıkılan ve 7 kişinin hayatını kaybettiği binanın müteahhidi Ersin Tekin tutuklandı.

21:36 İçişleri Bakanı Soylu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde "Şu ana kadar 39 bin 672 vatandaşımızı kaybettik." dedi.

20:42 Adıyaman'da depremde yıkılan İsias Otelin sahipleri ve yöneticileri Ahmet, Mehmet Fatih ve Efe Bozkurt tutuklandı.

20: 28 Bakan Özer, OHAL ilan edilen illerdeki ortaokul ve lise öğrencilerinin, istemeleri halinde okul pansiyonlarına doğrudan "parasız yatılı" olarak yerleştirilebileceğini açıkladı.

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