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'Asrın felaketi'nde 14'üncü gün! Son can kaybı sayısı açıklandı

'Asrın felaketi' olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları titizlikle devam ediyor. AFAD Başkanı Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 40 bin 642 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

19 Şubat 2023 Pazar 04:31 - Güncelleme:
'Asrın felaketi'nde 14'üncü gün! Son can kaybı sayısı açıklandı
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan bu felaket Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Hatay ve Elazığ'da büyük yıkıma yol açtı.

Her iki depremin birbirinden bağımsız, birbirini tetikleyen depremler olduğu kaydedildi.

11 ili vuran depremin 14. günündeki arama kurtarma çalışmalar ise aralıksız devam ediyor.

İşte dakika dakika bölgede yaşanan gelişmeler:

00:01 Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye ve Suriye'ye şu ana kadar 106 uçakla 3 bin 14 ton yardım malzemesi ulaştırdı.

22.57: Malatya'da depremde hasar gören ve yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 50 kişiden 25'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

22.31 AFAD: Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

21.02 İçişleri Bakanlığı, afetzedeleri taşıyacak nakliye firmalarının fiyat tarifesini belirledi

20.30 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 'Evim Yuvan Olsun' kampanyasının başlatıldığını açıkladı.

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