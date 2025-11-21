İSTANBUL 24°C / 14°C
Güncel

Asrın felaketinde 26 kişiye mezar olmuştu: Balanlı Apartmanı davasında ceza yağdı

Malatya'da 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde 26 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin de yaralandığı Balanlı Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin yargılanan 10 tutuksuz sanıktan 8'ine hapis cezası verildi.

21 Kasım 2025 Cuma 16:13
Asrın felaketinde 26 kişiye mezar olmuştu: Balanlı Apartmanı davasında ceza yağdı
ABONE OL

2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar A.Ö, A.Y, B.Y, Ş.D, Ş.K. ile taraf avukatları katıldı.

Duruşma savcısı, mütalaasında, sanıkların ayrıntılı bilirkişi raporunda belirtildiği üzere kanuna, yönetmeliğe ve yapı tekniğine aykırı şekilde gerçekleştirdiği eylemlerinin sonuçlarını öngördüklerini belirterek, sanıkların ayrı ayrı bilinçli taksirle cezalandırılmalarını ve hükümle birlikte tutuklanmalarını talep etti.

Sanıklar, önceki savunmalarını tekrarladıklarını bildirerek, beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, inşaat mühendisi B.Y. ile mimar A.T.Ü'ye 13 yıl 9 ay, A.Ö. ve M.B'ye 9 yıl 5 ay 10 gün, D.Ö, A.Y. ve Ş.K'ye 8 yıl 10 ay 20 gün, Y.K'ye ise 7 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası verdi, L.Y. ile Ş.D'nin ise beraatine hükmetti.

DAVA SÜRECİ

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Balanlı Apartmanı'nın yıkılması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, 14 kişi de yaralanmıştı. Sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

