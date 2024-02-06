İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Şubat 2024 Salı / 27 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,5557
  • EURO
    32,8769
  • ALTIN
    1989.25
  • BIST100
    8776.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Asrın Felaketi'nde 30 kişinin hayatını kaybettiği binanın denetçisi tutuklandı
Güncel

Asrın Felaketi'nde 30 kişinin hayatını kaybettiği binanın denetçisi tutuklandı

Asrın Felaketi 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Hatay'da yıkılması sonucu 30 kişinin öldüğü binanın denetçisi tutuklandı.

AA6 Şubat 2024 Salı 00:58 - Güncelleme:
Asrın Felaketi'nde 30 kişinin hayatını kaybettiği binanın denetçisi tutuklandı
ABONE OL

Hatay'da, 6 Şubat 2023'teki depremlerde 30 kişinin yaşamını yitirdiği Koray Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili binanın statik proje ve uygulama denetçisi T.Ş. tutuklandı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu, 6 Şubat depremlerinde yıkılan binalardaki ölüm ve yaralanmalarla ilgili kusurları tespit edilenlere yönelik soruşturmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, depremde yıkılan ve 30 kişinin öldüğü merkez Antakya ilçesi Aksaray Mahallesi'ndeki Koray Apartmanı'nın statik proje ve uygulama denetçisi T.Ş. gözaltına alındı.

T.Ş, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Binanın yapı denetim firmasına bağlı kontrol elemanı inşaat mühendisi S.K. de 3 Şubat'ta tutuklanmıştı.

  • deprem denetçisi
  • yıkılan bina
  • kaza incelemesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.