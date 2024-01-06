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  • Asrın Felaketi'nde 72 şehit verilmişti! İsias Oteli davası devam edecek
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Asrın Felaketi'nde 72 şehit verilmişti! İsias Oteli davası devam edecek

Depremde 72 kişinin şehit olduğu İsias Oteli'ne ilişkin davanın görülmesine devam edileceği bildirildi.

AA6 Ocak 2024 Cumartesi 03:01 - Güncelleme:
Asrın Felaketi'nde 72 şehit verilmişti! İsias Oteli davası devam edecek
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Adıyaman'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan, 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Oteli'ne ilişkin 5'i tutuklu 11 sanığın yargılanmasına devam edildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesince adliyenin zemin katındaki çok amaçlı konferans salonunda çarşamba günü görülmeye başlanan duruşmaya, sanıklar, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla bağlandı.

İlk gün sanık savunmaları, ikinci gün ise müşteki beyanlarının alınmasıyla süren duruşmanın üçüncü gününde tanıklar ve müşteki avukatları beyanda bulundu.

KKTC adına katılan avukat Çetin Arslan, otel binasında başta tutuklu sanıklar Ahmet Bozkurt, daha sonra oğulları Efe ve Mehmet Fatih Bozkurt tarafından sürekli artan bir şekilde olumsuzluklar yapıldığını savunarak kalitesiz malzeme kullanılması, 2011'deki kullanım amacı değişikliği, otelin yapımında standartların düşürülmesi, yenilemelerin getirdiği ağır yükler ve kaçak katın da binmesiyle binanın yıkıldığını, cezanın ise "bilinçli taksir"le değil, "olası kast" olarak değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Diğer müşteki avukatları da tanıkların yalan beyanda bulunduklarını savunarak sanıkların "olası kast"tan cezalandırılması gerektiğini kaydetti.

Duruşma sabah 10.00'da sanıkların ve müdafilerinin dinlenmesiyle devam edecek.

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