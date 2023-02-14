'Asrın felaketi'nde 9. gün: Vefat sayısı açıklandı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan bu felaket Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

Her iki depremin birbirinden bağımsız, birbirini tetikleyen depremler olduğu kaydedildi.

10 ili vuran depremin 8'inci günündeki arama kurtarma çalışmalar ise aralıksız sürdürülüyor...

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar:

09:10 197. saatte umutlu bekleyiş: Kahramanmaraş'ta 2, Adıyaman'da 1 kişi bekleniyor.

08:55 "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İstanbul'a getirilen 5 bin 939 yaralıdan 4 bin 575'i u taburcu edildi, 1364 depremzedenin ise tedavisi sürüyor.

08:33 Kolombiya, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye'ye arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere uzman ekip, 8 köpek, veteriner, teknolojik arama ekibi, yapı mühendisleri ve lojistikten oluşan 45 personel gönderdi.

08:20 MSB: Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, destek için ülkemize gelen kardeş ülkemiz Özbekistan'ın arama-kurtarma ekibiyle Hatay'da bir araya gelerek kendilerine destekleri için teşekkür etti.

08:00 9. günde enkazdan yaşam belirtisi: Hatay Antakya'daki enkazda ses ve ısı taraması yapılıyor.

07:00 ABD Hava Kuvvetleri Sekreteri Frank Kendall, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğine taziye ziyareti gerçekleştirdi.

04:40 Lübnan'daki Müstakbel Hareketi lideri Ahmed el-Hariri, uluslararası çabaların, Türkiye ve Suriye'de depremlerin yol açtığı yıkımların yeniden imar edilmesi için sürdürülmesi çağrısında bulundu.

04:15 Türkiye, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerle ilgili Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyini bilgilendirdi.

03:16 Azerbaycan'daki bazı sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu "Kardeş Kömeği" platformunun organizasyonunda toplanan battaniye, giysi ve temel kuru gıda malzemelerinin yüklendiği 4 tır Adıyaman'ın Kahta ilçesine ulaştı.

03:04 Adana'daki deprem bölgesinde çalışmalara katılan 60 kişilik askeri ve sivil ekip Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçakla İstanbul'a getirildi

02:22 Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından Almanya'dan arama kurtarma çalışmaları için bölgeye giden ekipler, görevlerini tamamlayarak Türkiye'den ayrıldı.

00:42 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkez binasında toplanacak.



00:10 Bosna Hersekli bir arama kurtarma ekibi daha "asrın felaketi" olarak nitelenen, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki çalışmalara destek vermek için Türkiye'ye uçtu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü İdris Kardaş, Tayvanlı arama-kurtarma ekibinin sorun yaşadığı ve bu yüzden ülkeyi terk ettikleri iddiasının gerçek dışı olduğunu bildirdi.

23:03 Bakan Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde 41 bin 791 bina için yıkık, acil yıkılacak veya ağır hasarlı tespiti yapıldığını bildirdi.