İSTANBUL 10°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Şubat 2024 Pazar / 25 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,4961
  • EURO
    32,9738
  • ALTIN
    1996.19
  • BIST100
    8665.68
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Asrın Felaketi'nde hayatını kaybeden deprem şehitlerimiz Almanya'da anıldı
Güncel

Asrın Felaketi'nde hayatını kaybeden deprem şehitlerimiz Almanya'da anıldı

Almanya'da Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğinde düzenlenen törenle Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anıldı.

İHA4 Şubat 2024 Pazar 00:08 - Güncelleme:
Asrın Felaketi'nde hayatını kaybeden deprem şehitlerimiz Almanya'da anıldı
ABONE OL

Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğinde yaklaşık 300 davetlinin katıldığı anma töreni, depremlerde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşu ile başlarken, daha sonra İstiklal Marşı okundu.

Kuran-ı Kerim tilaveti ile devam eden törende, Kuran-ı Kerim'i ve duaları Din Hizmetleri Ataşesi Emre Şimşek okudu. Deprem fotoğraflarının yer aldığı sinevizyon gösterisi sırasında bazı davetlilerin duygulandığı görüldü.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen yaptığı konuşmada, 6 Şubat 2023 tarihinde ulus olarak kelimelerle tarif edilemeyecek acı bir güne uyanıldığını söyledi.

Hemen herkesin depremden olumsuz etkilenen bir yakını olduğunun altını çizen Şen, "Bugün aramızda zannetmiyorum ki bir tek kişi olsun, bir aile mensubu, arkadaşı, yakını ya da tanıdığı etkilenmemiş olsun. Kahramanmaraş merkezli depremlerde kaybettiğimiz canların acısı bugün hala yüreğimizi yakmaya devam ediyor. Depremde kaybettiğimiz 53 binin üzerindeki vatandaşımızın her birine Allah'tan rahmet diliyorum. Asrın felaketi olarak adlandırılan bu felaketlerde yaralanan 17 binin üzerindeki vatandaşımıza da geçmiş olsun dileklerimi tekrar ediyorum. Sağlık sorunları devam edenler olduğunu biliyoruz, Allah onlara da acil şifalar versin" dedi.

Şen, bu felaketin hem Türkiye'de hem de yurt dışında devlet-millet dayanışmasının en üst düzeyde olduğunu gösterdiğini ve bunun çok önemli olduğunun altını çizdi.

Depremin hemen akabinde, yurtdışında yaşayan bütün vatandaşların, depremzedelerin yardımına koşmak için seferber olduğunun altını çizen Şen, yardımlarını esirgemeyen bütün vatandaşlara teşekkür etti.

Şen, "Allah milletimize ve devletimize bir daha böyle acılar göstermesin" diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Berlin Büyükelçiliğinde gerçekleştirilen ve Berlin Büyükelçiliğiyle, Başkonsolosluğun birlikte organize ettiği anma törenine, yaklaşık 300 davetlinin yanı sıra, Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı, Azerbaycan'ın Berlin Büyükelçisi Nasimi Agayev katıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.