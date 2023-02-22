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Asrın felaketinde skandala imza atan Lütfü Savaş'a istifa çağrısı

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın, belediyeye ait iş makinesini kardeşi Mehmet Savaş'ın evi için tahsis etmesine tepki yağdı. Savaş'a istifa çağrısında bulunuldu.

Sabah22 Şubat 2023 Çarşamba 07:45 - Güncelleme:
Asrın felaketinde skandala imza atan Lütfü Savaş'a istifa çağrısı
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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, asrın felaketinde skandala imza atarak kardeşi Mehmet Savaş'ın Antakya'daki Akevler Mahallesi'ndeki 5. kattaki dairesinden, itfaiye ekiplerini tehlikeye atarak çanta aldırmasına tepkiler çığ gibi.

Bir arama-kurtarma gönüllüsü vatandaşın kaydettiği o anları gündem oldu. Görüntülerde itfaiye ekiplerinin aldıkları çantayı sokakta bekleyen görevlilere verdikleri anlara tanık olan gönüllü vatandaş, "İtfaiye ekipleri canlı değil de çanta arıyor.

Biz burada kurtarma yaparken bunlar, mal derdine düşüyorlar" dedi.

"İSTİFA ETMELİ"

Sabah'ın haberine göre, Birçok vatandaş sosyal medya üzerinden Savaş'ı istifaya çağırdı. Ersin K. isimli vatandaş "Hatay belediye başkanı derhal istifa etmeli. 'Kentsel dönüşüme hayır' diye miting yapan kişi, şimdi de itfaiye erlerine 5. katta abisinin evinden çanta aldırıyor. Karşıdaki enkazda arama kurtarma ekipleri can kurtarmak için çalışırken yazık. Bu halk bu gibi insanları hak etmiyor" dedi.

Lütfü Savaş'tan büyük skandal: İtfaiye aracını "özel" göreve göndermiş!

Sosyal medya üzerinden tepkileri gösteren bir vatandaş ise "CHP'li Hatay belediye başkanı denen hadsiz Lütfü Savaş, sırf kardeşinin evinden çantayı almak için itfaiye ekiplerini tehlikeye attı. İşte CHP bu, yazıklar olsun. O bina çökse ne olacak bir çanta için hayatından olacaktı" dedi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı da "Lütfü Savaş o çantada ne vardı. Bir vatandaş olarak çok merak ettim. Kime teslim edildi o çanta ve içindekiler? İnsanlar can derdindeyken bu kadar önemli olan o çanta neydi? İçinde ne vardı? Herkes canı için uğraşırken çantayı bekleyen şahıs kimdi?" dedi

Savaş'ın, yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği 12 katlı, 250 daireli Antis Yapı Rönesans Rezidans'ın sahibini savunması da tepkilere yol açmıştı.

Savaş, Antis Yapı Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun'a adeta övgüler düzerek, "Orası eski Mimarlar Odası Başkanımızın yapmış olduğu bir bina.

Bu arkadaşımız gerçekten idealist bir insan. Bunu büyük ihtimal şartlarına uygun yapmıştır, deprem yönetmeliğine göre yapmıştır" demişti.

Savaş'ın savunduğu müteahhit Coşkun, İstanbul Havalimanı'nda yurtdışına kaçarken yakalanmıştı.

Savaş, kardeşlerinden birini "özel kalem müdürü", diğerini de belediyenin "Fen İşleri'nde saha şefi" yapmıştı.

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