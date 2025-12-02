İSTANBUL 15°C / 8°C
  Asrın felaketinin yaraları sarılıyor... Bakan Kurum: Saatte 23 konut üretiyoruz
Güncel

Asrın felaketinin yaraları sarılıyor... Bakan Kurum: Saatte 23 konut üretiyoruz

Kahramanmaraş'ta Doğukent Şantiye Alanı'nda açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Hiçbir gün karamsarlığa düşmedik, tek yürek olduk ve Maraş olduk. 11 afetzede ilimizde 174 ayrı alanda çalışma var. Bugün geldiğimiz nokta tam bir devlet-millet başarı hikayesidir. Türkiye Cumhuriyeti saate 23 günde 550 konut üreten bilgiye, birikime ve liyakata sahip bir ülkedir.' ifadelerini kullandı.

2 Aralık 2025 Salı 12:41
Asrın felaketinin yaraları sarılıyor... Bakan Kurum: Saatte 23 konut üretiyoruz
ABONE OL

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta Doğukent Şantiye Alanı'nda açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum'un açıklamalarından satırbaşları:

11 afetzede ilimizde 174 ayrı alanda çalışma var.

Hiçbir gün karamsarlığa düşmedik, tek yürek olduk ve Maraş olduk.

453 bin konut ve iş yerinin yüzde 80'ini tamamladık.

Allah'ın izni ile aralık ayında da söz verdiğimiz gibi 453 bin konuttan daha da fazlasını hak sahibi vatandaşlarımıza teslim ediyor olacağız

Bugün geldiğimiz nokta tam bir devlet-millet başarı hikayesidir. Türkiye Cumhuriyeti saate 23 günde 550 konut üreten bilgiye, birikime ve liyakata sahip bir ülkedir.

