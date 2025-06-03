İSTANBUL 28°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Haziran 2025 Salı / 7 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,1402
  • EURO
    44,6102
  • ALTIN
    4218.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Asrın felaketinin yaraları sarılıyor: Konutlar teslim edildi
Güncel

Asrın felaketinin yaraları sarılıyor: Konutlar teslim edildi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapımı tamamlanan 18 köy tipi kalıcı konutun anahtarları hak sahiplerine teslim edildi.

AA3 Haziran 2025 Salı 15:02 - Güncelleme:
Asrın felaketinin yaraları sarılıyor: Konutlar teslim edildi
ABONE OL

Koçcağız Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 18 köy tipi afet konutu hak sahiplerine verildi.

Kaymakam Mehmet Soylu, 6 Şubat 2023 depremlerinde ilçedeki konutlarda ciddi hasar meydana geldiğini söyledi.

Soylu, "Bizim toplamda inşa etmemiz gereken konut sayısı 5 bin 509 fakat ilçe merkezi ve kırsalda inşa ettiğimiz konut sayısı bu rakamların üzerinde. İlçe merkezimizdeki hak sahiplerimizin konutlarının tamamını yılbaşı itibarıyla teslim ettik. Kırsal mahallelerimizde de aşama aşama teslim ediyoruz. Son 10 günde burası 8'nci kırsal mahallemiz oldu. Bayramdan sonra teslime devam edeceğiz." bilgisini verdi.

Anahtar teslimi yapılan afetzedelerden Fatma Gök, emeği geçenlere teşekkür etti.

  • ıslahiye
  • kalıcı konut
  • asrın felaketi

ÖNERİLEN VİDEO

Metrobüs şoförü yolcuların hayatını hiçe saydı: Cep telefonuyla oynadı, yolcularla sohbet etti! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.