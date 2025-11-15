İSTANBUL 17°C / 9°C
Güncel

Asrın inşası tüm hızıyla sürüyor... Bakan Kurum: Yuvasına kavuşmayan tek bir depremzede kalmayacak

350 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Allah'ın izniyle durmayacağız. Önümüzdeki ay 453 bin yuvamızı kardeşlerimize teslim edeceğiz ve kimse yuvasız kalmayacak. Hiçbir ülke bu kadar kısa bir sürede bu kadar konutu inşa edemez. Bu eserler Cumhurbaşkanımızın vizyonudur, kararlılığıdır.' ifadelerini kullandı.

AA15 Kasım 2025 Cumartesi 15:59 - Güncelleme:
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 350 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum'un açıklamalarından satırbaşları:

Burası Adıyaman. Nemrut'un gölgesinde tarih kokan o kutlu ocak. Bugün 350 bin kapıyı aynı anda arayacağız. 200 bin emekçi kardeşimizin alın terini bir kez daha gururla sergiliyoruz.

Bugün 350 bininci yuvamızın anahtarlarımızı teslim ediyoruz. Hem acıyı umuda, enkazı yuvaya çeviriyoruz. O karanlık geceyi unutmadık, unutturmuyoruz. O an yüreklerimiz titredi. Milletçe el ele verdik. Depremin 15. gününde ilk yuvalarımızın temelini attık. Bugün küllerimizden doğan bu yeni yuvalarımızın 350 bin huzura dönüştüğünü görüyoruz.

Allah'ın izniyle durmayacağız. Önümüzdeki ay 453 bin yuvamızı kardeşlerimize teslim edeceğiz ve kimse yuvasız kalmayacak. Hiçbir ülke bu kadar kısa bir sürede bu kadar konutu inşa edemez. Bu eserler Cumhurbaşkanımızın vizyonudur, kararlılığıdır.

Deprem bölgesinde hayatı yeniden canlandırıyoruz diğer yandan da 500 bin konut projesiyle vatandaşımızı yuva sahibi yapıyoruz. Milyonlarca vatandaşımızın geleceğini aydınlatacağız. Bize diyorlar ki, 'Devlet nerede' bizde diyoruz ki, 'Devlet burada'. Onlar bedava ev yapacağız vaadiyle insanları kandırıyorlar, biz 350 bininci konutumuzun anahtarını teslim ediyoruz. Gece gündüz demeden çalışacağız ve 6 Şubat sabahı başlattığımız mücadele ile 11 ilimizi ayağa kaldıracağız. Yeni yuvalarımızın Adıyamanlı kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bize inanan bize güvenen siz değerli kardeşlerimize de teşekkür ediyorum.

