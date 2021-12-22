Astana formatındaki Suriye konulu yüksek düzeyli toplantıların 17'ncisi düzenlendi

AA 22 Aralık 2021 Çarşamba 15:18 - Güncelleme: 22 Aralık 2021 Çarşamba 15:18

Bakanlıktan, 21-22 Aralık'ta Nur Sultan'da yapılan Suriye Konulu Yüksek Düzeyli Toplantı hakkında yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Astana formatındaki Suriye konulu yüksek düzeyli toplantıların 17'ncisinin 21-22 Aralık'ta Nur Sultan'da düzenlendiğini, toplantıda siyasi süreçteki son gelişmeler, İdlib'deki durum, insani yardımlar ve terörizmle mücadele konularının ele alındığı kaydedildi.

Tarafların, Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne yönelik güçlü taahhütlerini yinelediği, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde sükunetin korunmasının öneminin vurgulandığı ve sahadaki insani durumun düzeltilmesi için daha fazla çaba gösterilmesi konusunda mutabık kalındığı aktarılan açıklamada, "Taraflar, terörle mücadele bahanesiyle hayata geçirilmeye çalışılan gayri-meşru öz yönetim teşebbüslerinin kabul edilemez olduğunun altını çizmişlerdir. Fırat'ın doğusundaki ayrılıkçı yapılarca sivillere yönelik artan saldırılar ve baskıdan duyulan derin endişe beyan edilmiş, bu bağlamda, tarafımızca PKK/YPG terör örgütüyle mücadelede kararlılığımız vurgulanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, tarafların Suriye ihtilafına BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı uyarınca siyasi sürecin ilerletilmesine bağlılıklarını teyit ettikleri, bu çerçevede, Anayasa Komitesi'nin yedinci turunun en kısa zamanda Suriyeli tarafların yapıcı yaklaşımıyla gerçekleştirilmesi hususunda çağrıda bulundukları vurgulandı.

Suriyeli mültecilerin geri dönüşleri konusunun da toplantıda ele alındığı, tarafların, ülke içinde yerlerinden edilmişlerin ve mültecilerin onurlu, güvenli ve gönüllü şekilde ikamet ettikleri yerlere geri dönüşlerinin kolaylaştırılmasının önem ve önceliğinin altını çizdikleri belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplantı vesilesiyle, Astana Süreci çerçevesinde kurulmuş bulunan Zorla Alıkonan/Kaçırılan Kişilerin Serbest Bırakılması, Cenazelerin Takası ve Kayıp Şahısların Akıbetinin Tespitine İlişkin Çalışma Grubu da bir araya gelmiştir. Görüşmede, çalışma grubu tarafından altıncı proje çerçevesinde, gözaltında tutulan bazı kişilerin 16 Aralık'ta karşılıklı olarak serbest bırakılmasından duyulan memnuniyet ifade edilmiş, çalışmaların ve iş birliğinin sürdürülmesi kararlaştırılmıştır."

Dışişleri Bakanlığı Suriye Genel Müdürü Büyükelçi Selçuk Ünal başkanlığındaki Türk heyeti, ilk olarak Birleşmiş Milletler Suriye Özel Heyeti ile bir araya gelmiş, ardından Rus ve İran heyetleriyle ikili toplantılar yapmıştı.

Garantör ülke heyetleri ile Suriye rejimi ve muhalefet temsilcileri arasında da görüşmeler yapılmıştı.

Basına kapalı görüşmelerin ilk günü Türkiye, Rusya ve İran'ın bir araya geldiği üçlü toplantıyla sona ermişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, görüşmelerin ardından basına yaptığı açıklamada, toplantıların verimli geçtiğini söylemişti.

- ASTANA FORMATINDAKİ TOPLANTILAR

Türkiye ve Rusya'nın öncülük ettiği, daha sonra İran'ın da garantör ülke olarak katıldığı ve Ocak 2017'den bu yana düzenli toplanma aralığı olmaksızın tarafların mutabık kaldığı tarihlerde yapılan Astana formatındaki toplantılarda, Ürdün, Lübnan ve Irak gözlemci ülke statüsüyle yer alıyor.

Astana garantörlerinin görüşmeleri, BM öncülüğünde Cenevre'de yürütülen diplomatik sürecin ilerlemesine de önemli katkı sunuyor.

Garantörler, Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve bağımsızlığının korunması, çözümün siyasi süreçte aranması ve terörle mücadelenin önemi konularında ortak paydada bir araya geliyor.