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Astana'da Suriye konulu 4'lü zirve

Türkiye ve Suriye ilişkilerinin normalleşmesine ilişkin 4'lü toplantı Kazakistan'ın başkenti Astana'da olacak. Türkiye, Suriye, Rusya ve İran'ın Dışişleri Bakan Yardımcıları bugün bir araya gelecek.

20 Haziran 2023 Salı 08:38 - Güncelleme:
Astana'da Suriye konulu 4'lü zirve
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Ankara ile Şam arasında 11 yılın ardından ilk temas geçtiğimiz yıl 28 Aralık tarihinde gerçekleşti.

Milli Savunma Bakanları ve İstihbarat Başkanları bir araya geldi. Ardından Dışişleri Bakan Yardımcıları ve Dışişleri Bakanları da Moskova'da görüştü.

Bu kez görüşmeler Dışişleri Bakan yardımcıları arasında bugün Astana'da yapılacak.

Toplantıda Suriyelilerin gönüllü geri dönüşleri de değerlendirilecek

4'lü heyetin ilk toplantısında, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi için atılacak somut adımlar ele alınacak.

Türkiye terörle mücadele, siyasi çözüm, sığınmacıların gönüllü, güvenli ve onurlu dönüşleri ile ilgili kararlılığını bir kez daha vurgulayacak.

Şam yönetiminin Türkiye'nin öncelikleri ile ilgili tavrı sürecin ilerlemesi konusunda belirleyici olacak.

SON TOPLANTI 10 MAYIS'TA YAPILMIŞTI

Süreç ilk olarak Türkiye-Rusya ve Suriye rejimi arasında başladı. Savunma Bakanları ve İstihbarat Başkanları'nın ilk görüşmesinin ardından sürece İran da dahil oldu.

4 ülkenin dışişleri bakan yardımcıları, 3-4 Nisan'da Moskova'da görüştü.

Temaslar 25 Nisan'da savunma bakanları ve istihbarat başkanları arasında sürdü.

Son görüşme 10 Mayıs'ta dışişleri bakanları arasındaydı.

4 ülkenin dışişleri bakanı, Türkiye-Suriye ilişkilerinin ilerletilmesi için yol haritası hazırlanmasına karar vermiş, bu kapsamda; dışişleri bakan yardımcıları, savunma bakanlığı ve istihbaratın katılımıyla dörtlü komite kurulmasına kararlaştırılmıştı.

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