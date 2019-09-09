Aşure malzemeleri nelerdir? Kolay Aşure tarifi, en güzel Aşure yapımı sizlerle!

Muharrem ayının 10. günü olan Aşure Günü bugün idrak ediliyor. Bugün mutfaklarda aşureler pişirilecek ve komşulara, eşe dosta ve akrabalara dağıtılacak. Aşure malzemeleri nelerdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Kolay Aşure tarifi, en güzel Aşure yapımı haberimizin detaylarında yer alıyor. Muharrem ayının onuncu günü olarak kabul edilen Aşure Günü’nde birçok kişi Aşure pişirerek ikram edecek. Geleneksel tarife göre aşure, tahıl, baklagiller, meyve ve tohumlardan oluşan 41 çeşit malzeme içermesi gerekiyor. En nefis aşure tarifi haberimizde..

AŞURE MALZEMELERİ NELERDİR?

1,5 Su bardağı Aşurelik Buğday

1/2 Su bardağı Nohut

1/2 Su bardağı Kuru Fasulye

1/2 Su bardağı Kuru üzüm

8 Adet Kuru İncir

1 Orta Boy Havuç

13 Adet Kuru Kayısı

1 Su bardağı Fındık

2 Su bardağı Şeker

2 Yemek Kaşığı Nişasta

1 Adet Portakal Kabuğu Rendesi

1 Su bardağı Yer Fıstığı

1 Tutam Tarçın

1 Miktar Gül Suyu

1 Tutam Nar Taneleri

2 Orta Boy Elma

1 Orta Boy Portakal

1 Adet Portakal Kabuğu

KOLAY AŞURE TARİFİ!

- Buğdayı, nohutu ve fasulyeleri birkaç su yıkayıp suyunu süzelim

- Aşurelik buğdayı kaynar su ile akşamdan ıslatalım

- Ayrı kaplarda nohut ve kurufasulyeyi de soğuk su ile akşamdan ıslatalım

- Ertesi gün nohut ve fasulyelerin ıslatma sularını süzüp basınçlı bir tencerede üzerlerini 2 parmak aşaçak kadar soğuk su ilave ederek ayrı ayrı haşlayalım

- Buğdayları basınçlı bir tencerede üzerini 4 parmak aşacak kadar sıcak su ile iyice yumuşayana dek haşlayalım

- Haşlanan buğday, nohut ve fasulyeleri bir tencereye alalım

- Üzerlerine yetecek sıcak su ilave edelim (Bakliyatlara piştikten sonra soğuk su ilave ederseniz çok zor pişer)

- İçine şekeri, tavla zarı iriliğinde doğranmış portakal kabuğunu, havucu, kayısı ve kuru üzümü ilave ederek ağır ateşte aşure özleşip kıvamlanana dek arada bir karıştırarak kaynatalım (Bu arada suyu veya şekeri az gelirse azar azar sıcak su ve şeker ilave edelim)

- Aşureyi ateşten almadan 5 dk önce 1-2 çorba kaşığı nişastayı 1/2 su bardağı su ile ezerek ilave edelim

- Elmayı ve portakalı soyup küçük küpler halinde doğrayarak küçük doğranmış incirleri ilave edelim

-Aşureyi sürekli karıştırarak bir taşım daha kaynatıp ateşten alalım

İçine fıstıkları ilave ederek aşureyi kâselere boşaltalım

- Üzerine fındık, tarçın, nar taneleri serpip arzuya göre gül suyu gezdirerek soğuk veya sıcak servis yapalım

AŞURE YAPIMININ PÜF NOKTASI NEDİR?

Aşurede kuru meyve ve yemişlerin büyük yeri olduğunun altını çizmiştik. Küçük küçük doğradığımız kuru incir, kuru kayısı ve saplarını ayıkladığımız kuru üzümleri ayrı ayrı kaplarda kısa süre haşlıyoruz. Sonra sularını süzeceğiz tabii ki.

Buğdayı haşladığımız tencereye diğer malzemeler de dahil olacağından bir miktar (yaklaşık 5 su bardağı) sıcak su ekliyoruz. Haşlandıktan sonra suyu süzülen bakliyat ve kuru meyveleri ekliyoruz.

Araya bir püf noktası giriyor. Tercihinize kalmış ancak aşurenin daha aromalı ve renginin beyaz olması için bu aşamada bir miktar yıkanmış pirinç ve ılık süt ekleyebilirsiniz

Ceviz ve yer fıstığı önemli. Kaynama esnasında aşureye eklediğiniz ceviz ve yer fıstıkları tadını bir parça acılaştırırken rengini de koyu kahverengiye yaklaştırıyor. Bu yüzden onları pişirirken katmak yerine servisinde kullanmayı tercih edebilirsiniz.

Kıvam ve lezzet verdiğini düşündüğü için aşureye haşlanmış kestane ekleyen, mısır katan, yöreye göre toz şeker yerine pekmez kullanan, aroma ve ürün çeşitliliğini arttırmak için bir kaşık da olsa bal ilave edenler de bulunuyor.