İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Aralık 2025 Perşembe / 14 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4666
  • EURO
    49,6431
  • ALTIN
    5747.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Asya devi Türkiye'nin radarında: Anlaşmayı en kısa sürede imzalamak istiyoruz
Güncel

Asya devi Türkiye'nin radarında: Anlaşmayı en kısa sürede imzalamak istiyoruz

Tayland'ın Türkiye için önemli bir ortak olduğunu dile getiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Bakanlığımın görev alanında yer alan ve müzakereleri bitme aşamasına gelen denizcilik anlaşmasını en kısa sürede ve ilk üst düzey ziyaret vesilesiyle imzalamak istiyoruz' dedi.

AA4 Aralık 2025 Perşembe 21:02 - Güncelleme:
Asya devi Türkiye'nin radarında: Anlaşmayı en kısa sürede imzalamak istiyoruz
ABONE OL

Uraloğlu, Ankara'da bir otelde düzenlenen Tayland Krallığı Milli Günü Resepsiyonu'ndaki konuşmasında Kraliçe Sirikit'in vefatı nedeniyle taziyelerini sunarak Türkiye ve Tayland'ın, uzun bir geçmişe dayanan dostane ilişkilere sahip olduğunu söyledi.

Tayland'ı ASEAN bölgesinde güvenilir ortak gördüklerini aktaran Uraloğlu, önceliğin 2028'e kadar ilişkileri stratejik ortaklık düzeyine yükseltmek olduğunu ifade etti.

Uraloğlu, her iki parlamentodaki dostluk gruplarının iyi bir diyalog sürdürdüğüne işaret ederek, "Ekonomik alanda, yıllar içinde ikili ticaret ve yatırımlarda istikrarlı bir artış gözlemliyoruz. Bu alanda ilişkilerimizi daha da geliştirme yönünde gayretlerimizi sürdürme kararlılığındayız. Ayrıca ülkelerimiz arasında güçlü bir bağlantı bulunmaktadır. Bakanlığımın görev alanında yer alan ve müzakereleri bitme aşamasına gelen denizcilik anlaşmasını en kısa sürede ve ilk üst düzey ziyaret vesilesiyle imzalamak istiyoruz." diye konuştu.

Türkiye'yi ziyaret eden Taylandlı turist sayısının eylül itibarıyla 40 bine yükseldiğini belirten Uraloğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Benzer şekilde, Tayland da Türk turistler için tercih edilen bir durak olmaya devam etmektedir. Ülkemizde öğrenim gören Taylandlı öğrenciler de sosyal ve kültürel bağlarımızın güçlendirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Taylandlı öğrencilerin Türkiye burslarına ilgi göstermesinden memnuniyet duyuyoruz. Mahidol Üniversitesi'nde Yunus Emre Enstitüsü Ofisi'nin kurulmasının kültürel bağlarımızı daha da güçlendireceğine inanıyoruz. Tayland, sadece ikili ilişkilerimiz değil, çok taraflı işbirliği açısından da bizim için önemli bir ortaktır."

ÖNERİLEN VİDEO

Yaşlı kadın metrelerce savruldu: Kaza anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.