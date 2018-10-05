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TRT Genel Müdürü İbrahim Eren Asya Pasifik Yayın Birliği Başkan Yardımcısı oldu

TRT Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Eren Asya Pasifik Yayın Birliği (ABU) Başkan Yardımcısı İbrahim Eren seçildi.

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55. Asya Pasifik Yayın Birliği Genel Kurulu ve bağlantılı toplantılar 30 Eylül- 5 Ekim tarihleri arasında Aşkabat Türkmenistan’da gerçekleşti.

TRT Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Eren yapılan oylama sonu oy birliği ile başkan yardımcısı seçilirken, TRT 7. kez yönetim kurulu üyeliğinde yer aldı.

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