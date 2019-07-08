ATA AÖF son dakika bütünleme sonuçları açıklandı mı? 2019 ATA AÖF bütünleme sonuçları sorgulama ekranı!

‘ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2019 ATA AÖF bütünleme sonuçları sorgulama ekranı nasıl öğrenilir?’ sorularına yanıt aranmaya devam ediliyor. ATA AÖF bütünleme sonuçları açıklandı. ATA AÖF'ten yapılan açıklama ile bahar dönemi bütünleme sınav sonuçlarının erişime açıldığı duyuruldu. ATA AÖF'ün açıklamasına göre, sınav sonuçlarına obs.atauni.edu.tr adresinden ulaşılıyor. 2019 ATA AÖF bütünleme sonuçlarına itiraz etmek isteyen öğrenciler de Öğrenim Yönetim Sistemi’nde (LMS) yer alan “Sonuç İtirazı” butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra itirazlarını 10 Temmuz 2019 Çarşamba günü saat 17:00'a kadar bize iletebilirler. Bu tarihten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Gönderilen itirazlar değerlendirilip geri bildirimler sistem üzerinden anlık olarak yapılacaktır. ATA AÖF tarafından yayınlanan Akademik Takvim'e göre ATA AÖF 3 ders sınavı 27 Temmuz 2019 tarihinde saat 09:30'da yapılacak. İşte ATA AÖF son dakika bütünleme sonuçları ve 2019 ATA AÖF bütünleme sonuçları sorgulama ekranı…

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

ATA AÖF'ten yapılan açıklama ile bahar dönemi bütünleme sınav sonuçlarının erişime açıldığı duyuruldu. ATA AÖF'ün açıklamasına göre, sınav sonuçlarına obs.atauni.edu.tr adresinden ulaşılıyor.

ATA AÖF ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

ATA AÖF üç ders sınavı sınav merkezi tercihi 01-02 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılacak. ATA AÖF tarafından yayınlanan Akademik Takvim'e göre ATA AÖF 3 ders sınavı 27 Temmuz 2019 tarihinde saat 09:30'da yapılacak.

ATA AÖF SINAV SONUÇLARINA NASIL ULAŞILACAK?

ATA AÖF sınav sonuçlarını ATA AÖF OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) girişi yaparak öğrenebilirler.

Öncelikle Öğrenci Bilgi Sistemi'nin https://obs.atauni.edu.tr/ internet adresine girilmesi gerekmektedir. Ardından Öğrencinin T.C. Kimlik No ve Parola bilgilerini girdikten sonra ATA AÖF OBS sistemine giriş yapılabilmektedir.

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

ATA AÖF bütünleme sınav sorularına itirazlar 3 iş günü içerisinde yapılacaktır. 03 Temmuz 2019 17.00 tarihinden sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. İtiraz sürecinin daha hızlı ve daha sağlıklı yürütülebilmesi için bir öğrencinin bir sınav döneminde soru itiraz hakkı her ders için 5 soru ile sınırlandırılmıştır.

Sınav sorularına, soruların yayınlanma tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde sınav sonuçlarına ise sonuçların ilanından itibaren 3 iş günü içerisinde Fakültemize yazılı bir itiraz dilekçesi göndererek veya Öğrenim Yönetim Sistemi (LMS) üzerindeki itiraz bölümünden itiraz edilebilir.