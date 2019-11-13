ATAK FAZ-2 gökyüzüyle buluştu! İşte teslim edileceği tarih
Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, ATAK’ın lazer ikaz alıcı ve diğer elektronik harp sistemleri ile donatılmış FAZ-2 versiyonu ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu. Demir, 'Yerlilik oranı daha da artan ATAK FAZ-2 helikopterlerini yapılacak detay testlerden sonra 2020 ortasından itibaren teslim etmeyi hedefliyoruz.' dedi.
- star.com.tr
Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, ATAK’ın lazer ikaz alıcı ve diğer elektronik harp sistemleri ile donatılmış FAZ-2 versiyonu ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu. Demir, ''Yerlilik oranı daha da artan ATAK FAZ-2 helikopterlerini yapılacak detay testlerden sonra 2020 ortasından itibaren teslim etmeyi hedefliyoruz.'' dedi.
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