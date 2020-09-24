İSTANBUL 28°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Eylül 2020 Perşembe / 6 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,6892
  • EURO
    8,9612
  • ALTIN
    458.095
  • BIST100
    1103.59
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Atak helikopterler dosta güven verdi, düşmana korku saldı
Güncel

Atak helikopterler dosta güven verdi, düşmana korku saldı

İki yıldır ziyaretçi rekorları kıran dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) Gaziantep'te gösteri uçuşu yapan Atak helikopterleri, dosta güven verdi düşmana korku saldı

IHA24 Eylül 2020 Perşembe 13:09 - Güncelleme: 24 Eylül 2020 Perşembe 13:09
ABONE OL

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kurumları, medya kuruluşları ve üniversitelerinin destekleriyle düzenlenen ve bu yıl ilk kez Gaziantep’in ev sahipliğinde gerçekleşen TEKNOFEST’e atak helikopterleri damgasını vurdu. Türk Yıldızları ve Solo Türk ile organize bir şekilde havada gösteri yapan Atak helikopterler, kimi zaman ise uzun süre de havada askıda kalarak tören alanındakileri selamladı. İzleyenlerin göğsünü kabartan atak helikopterler, yaptıkları gösteri ile dosta güven verdi, düşmana ise korku saldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.