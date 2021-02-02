İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
02 Şubat 2021 Salı / 19 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,1826
  • EURO
    8,6847
  • ALTIN
    428.283
  • BIST100
    1492.45
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • ATAK helikopterleri, Kars Kalesi'ndeki Türk bayrağını böyle selamladı
Güncel

ATAK helikopterleri, Kars Kalesi'ndeki Türk bayrağını böyle selamladı

MSB, Kars Kalesi'ndeki Türk bayrağını selamlayan ATAK helikopterlerinin görüntüsünü paylaştı.

AA02 Şubat 2021 Salı 08:42 - Güncelleme: 02 Şubat 2021 Salı 08:46
ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan ile gerçekleştirilecek müşterek tatbikatta görev yapacak ATAK helikopterlerinin, Kars Kalesi'nde dalgalanan Türk bayrağını selamladıkları görüntüleri paylaştı.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Arif Nihat Asya'nın Bayrak şiirinden "Işık ışık, dalga dalga bayrağım! Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım." dizelerine yer verildi.

Paylaşımda, "Kış-2021 Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı'nda görev yapacak olan ATAK helikopterlerimiz, Kars Kalesi'nde dalgalanan şanlı bayrağımızı selamladı." ifadeleri kullanıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.