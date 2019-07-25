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Atak, Hürkuş ve Anka, Malezya Başbakanı için uçtu

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'yi (TUSAŞ) ziyaret eden Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Türk savunma sanayisi ürünleri hakkında bilgi aldı, Atak, Hürkuş ve Anka'nın uçuş gösterisini izledi.

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TUSAŞ, Türkiye ziyareti kapsamında çeşitli temaslarda bulunan Malezya Başbakanı Mahathir'i ağırladı. Mahathir'e ziyaretinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil eşlik etti.

Türk savunma sanayisi şirketleri ile bir araya gelen Muhammed'e, Malezya ile Türk savunma sanayisi şirketleri arasında olası iş birliklerini kapsayan bir sunum gerçekleştirildi.

Türk savunma sanayisi hakkında bilgi alan Muhammed, daha sonra TUSAŞ tesislerini gezdi.

Muhammed, ziyaretin son bölümünde Atak helikopteri, Hürkuş temel eğitim uçağı ve Anka insansız hava aracının uçuş gösterisini izledi.

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, ziyaret sonrasında duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Malezya ve Türkiye'nin iş birliği yapabileceği birçok alan bulunduğunu vurgulayarak, "Savunma sanayisinde olduğu gibi diğer endüstrilerde de önümüzde büyük fırsatlar duruyor. İnşallah bugün Sayın Cumhurbaşkanımızla yapacakları görüşmelerde bu konuları ele alacağız. Güzel bir sunum yaptık. Kendilerinin memnun olması bizi de memnun etti." dedi.

İsmail Demir de savunma sanayisi alanında imzalanan mutabakat metinlerine işaret ederek, daha somut adımlar atmayı umdukları söyledi. Demir, iki ülke arasındaki iş birliğini daha da geliştireceklerine, çok daha olumlu adımlar atacaklarına olan inancını dile getirdi.

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