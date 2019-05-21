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Ataköy’de tente faciasına ilişkin davanın görülmesine başlandı

Ataköy’de Ömer Duruk Cami’nde cenaze namazında tente çökmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği 45 kişinin de yaralandığı olayın davasının görülmesine başlandı.

  • İHA
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Ataköy 5. Kısımda bulunan Ömer Duruk Cami’de 10 Ocak 2017’de cenaze namazı esnasında cemaatin üzerine tente çökmesi 3 kişinin hayatını kaybettiği 45 kişinin ise yaralandığı olaya ilişkin davanın görülmesine başlandı.
 
Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada caminin imamları tutuksuz sanıklar Adem Karabey, Faruk Yazar ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın cenaze imamları Mustafa Kavukoğlu ve Mustafa Çiçek hazır bulundu. Duruşmaya ayrıca yakınlarını kaybeden ve olaydan zarar gören müştekiler de katıldı.
 
Mahkeme duruşmada yaptığı yoklamanın ardından sanık savunmalarına geçti.
 

“ÇOK YERİ ARADIM, UĞRAŞTIM AMA YAPAMADIM”

 
Söz verilmesi üzerine savunma yapan tutuksuz sanık Adem Karabey, tentenin çöktüğü caminin protokol cami olması nedeniyle her şeye dikkat ettiklerini söyledi. Karabey, olay günü oldukça fazla kar yağdığını kendisinin ulaşabildiği yerlere ulaşarak karları temizletmek istediği de ekledi. Sanık Karabey “Belediyeden danışmanı aradım. Tentelerin yoğun kar nedeniyle sıkıntılı olduğu söyledim Bana ‘hocam namazdan sonra gelebilirler şu an yemekteler yapacak bir şey yok’ dedi. Cami temizlik görevlileri ile birlikte elimizdeki şeritlerle tentenin etrafını çevirdik. Sonra da vatandaşların tentenin altına girmemesi için anons yaptım. Öğle namazını hızlı bir şekilde kıldırdım bir gözüm de kameradaydı bir baktım tente düşmüş. Evden bıçak getirip tenteyi kesmeye başladım, insanları çıkardım. Çok uğraştım, çok yeri aradım ama yapamadım” dedi.
 

“TENTELER TEHLİKELİ DESELERDİ KILDIRMAZDIM”

 
Sanık Mustafa Çiçek savunmasında “Birisi bana deseydi ki 'hocam tenteler tehlikeli', kıldırmazdım” ifadelerini kullandı.
 
Davanın diğer sanıkları Mustafa Kavukoğlu ile Faruk Yazar da olayın yaşandığı gün vatandaşların tentelerin altına girmemesi için uyarılar yapıldığını söyledi. Sanıklar olayda kusurlu olmadıklarını da iddia etti.
 
Tarafların dinlenilmesinin ardından mahkeme ara kararını açıkladı.
 
Mahkeme heyeti davaya ilişkin uzman bilirkişilerin tespit edilerek keşif yapılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.
 
Davanın bir diğer müştekisi Arife Günay ise kaza nedeniyle vücudunda kırıklar olduğunu söyleyerek yaşanan olayın hayatını etkilediğini ifade etti. Günay yaşanan olayın sorumlusunun bulunup yargılanmasını istediğini de dile getirdi.

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