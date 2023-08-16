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Atakum'da 3 çocuk boğulma tehlikesi geçirdi

Samsun'un Atakum ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren iki kardeş ve kuzenleri hastaneye kaldırıldı.

AA16 Ağustos 2023 Çarşamba 14:56 - Güncelleme:
Atakum'da 3 çocuk boğulma tehlikesi geçirdi
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Amasya'dan aileleriyle kente gelen kardeşler Beyza (13) ve Nisa B. (15) ile kuzenleri Eren B. (14), Cumhuriyet Mahallesi Çobanlı İskelesi civarında denize girdi.

Çocukların boğulma tehlikesi geçirdiğini görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine dalgıç polisler ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaklaşık 45 dakikalık çalışma sonucu çocukları sudan çıkardı.

Beyza ve Nisa kardeşler ile bilinci kapalı sudan çıkarılan Eren B, sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Eren B'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Sinir krizi geçiren Beyza ve Nisa'nın annesi Fatma B, "Amasya'dan gezmeye gelmiştik. Çocuklara açılmayın dedim, çizgiyi geçmeyin dedim." ifadelerini kullandı.

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