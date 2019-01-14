'Trump, yeni bir oyun oynuyor'

ABD Başkanı Donald Trump, dün gece resmi twitter hesabından 'DEAŞ'ın mülki halifeliğinin kalan az kısmını sert ve birçok yönden vurmaya devam ederken uzun zamandır gerçekleşmesi gereken Suriye'den çekilmeye başlıyoruz. DEAŞ tekrar toparlanırsa yakınlardaki üslerden tekrar saldıracağız.' ifadesini kullandı. Trump bu sözlerle birlikte ' Türkiye, Suriye’ye Kürtler'e (PKK/PYD) saldırırlarsa Türkiye'yi ekonomik olarak mahvedeceğiz' sözleriyle skandal bir açıklamada bulundu.

Türkiye'den jet yanıt

Trump'ın tepki çeken paylaşımına ilk yanıt veren yine twitter üzerinden Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi. Kalın Trump'ın açıklaması ile ilgili, “Türkiye teröristlerle mücadele ediyor Kürtlerle değil. Sayın Donald Trump, Kürtleri ABD'nin terör listesindeki PKK ve onun Suriye kolu PYD/YPG ile eş tutmak ölümcül bir hatadır.” dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise Trump’ın skandal açıklamalarına cevaben resmi twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti devleti Kürtlerin düşmanı değil, hamisidir. Türkiye'nin Kürtlerle hiçbir sorunu yoktur" mesajını paylaştı. “Bizim meselemiz PKK terör örgütüyle ve onun Suriye’deki uzantılarıyladır” diyen Altun, “PYD ve YPG bir terör örgütüdür. Türkiye terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir.” ifadelerini kulllandı.

Selim Atalay: Kışkırtma olursa, Türkiye vurur, Trump da karışmaz

Uzun yıllar yurt dışından başarılı haberlere imza atan Star yazarı Selim Atalay ise Trump’ın kendince Suriye’de denge kurduğunu söyledi.

Paylaşımı analiz eden Atalay, Trump’ın önce “Kürtlere saldırırsa Türkiye’yi ekonomik olarak mahvederim. Kürtler de Türkiye’yi kışkırtmasın” Sonra "35 km ilk tampon bölge kurulacak" söylediğini belirtti. “İlk lafı ciddiye almıyoruz Kışkırtma olup olmadığını herhalde Amerikan askeri gözleyecek” diyen Atalay, ciddiye alınacak kısım olarak “Sınır boyunca tampon bölge” açıklamasının önemli olduğunu söyledi.

Paylaşımda bir diğer noktaya dikkat çeken Atalay, “Kışkırtma olursa, Türkiye vurur, Trump da karışmaz” sözleri ile paylaşıma başka bir yorum getirdi.

Atalay söz konusu kışkırtmayı, ''Terör saldırısı veya Türkiye’yi rahatsız edecek herhangi bir durum” olarak niteledi.

Abdullah Ağar: Gelişen duruma göre, Trump’ın yeni bir oyunudur

Türkiye’nin Suriye gündemini yakından takip eden Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Trump’ın tampon bölgeye ''Suudcu'' Ahmed el Cebra, Senadidler, Roj Peşmergeleri’nin konumlandırılmasının düşünüldüğünü söyledi.

Trump’ın Türkiye’yi ekonomik olarak tehdit ettiğini, aynı zamanda YPG/PKK’ya ‘Türkiye’yi tahrik etmeyin aklı verdiğini” söyleyen Ağar, “Trump’ın gelişen duruma göre, yeni bir oyun peşinde olduğu” değerlendirmesinde bulundu

ABD, DEAŞ ile gerçekten mücadele etmek istiyorsa bölgede sadece Türkiye ile hareket etmesi gerektiğini söyleyen Ağar, “Bir terör örgütü ile istikrar olmaz, ABD büyük bir yanlış içindedir” dedi. PKK/PYD’nin ideolojik saplantıları olan bir terör örgüt olduğunu belirten Ağar, “Trump’a akıl verenlerin bunu hatırlatması gerektir” dedi