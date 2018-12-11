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Atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeliğine yapılan atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeliğine Fecir Alptekin atandı.

Söz konusu atama Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 21'inci maddesi gereğince yapıldı.

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