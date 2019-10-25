22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7693
  • 6,4121
  • 278.207
  • 100346
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Atama kararları Resmi Gazete'de

Adalet Bakanlığına ilişkin 11 atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Adalet Bakanlığında açık bulunan Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne Yakup Moğul, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğüne Hakan Öztatar, Mevzuat Genel Müdürlüğüne Niyazi Acar, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne Kasım Çiçek, Personel Genel Müdürlüğüne Mehmet Arı, Bilgi İşlem Genel Müdürlüğüne Ali Erdem, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne Yılmaz Çiftci atandı.

Teftiş Kurulu Başkanlığına Cihan Yıldız getirilirken, Strateji Geliştirme Başkanlığına Ertuğrul Çekin, İcra İşleri Dairesi Başkanlığına Alim Polat'ın ataması yapıldı.

Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığına ise Muhittin Özdemir'in atanmasına karar verildi.

24 TV ekibi Resulayn’da... İşte bir hafta önce şiddetli çatışmaların yaşandığı kent merkezi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Akar, NATO Karargahında! Asker selamıyla giriş yaptı

Bakan Akar, NATO Karargahında! Asker selamıyla giriş yaptı

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Yandex, sürücüsüz taksilerini test edecek

Yandex, sürücüsüz taksilerini test edecek

Yeni vergi paketi Meclis'e geliyor... AK Partili Muş ayrıntıları açıkladı

Yeni vergi paketi Meclis'e geliyor... AK Partili Muş ayrıntıları açıkladı

Komşu kırmızı alarmda! Büyük gösteriye saatler kala...

Komşu kırmızı alarmda! Büyük gösteriye saatler kala...

O ilimizde korkutan deprem! Ardı ardına sallandılar

O ilimizde korkutan deprem! Ardı ardına sallandılar

Meclis, Rabia Naz'ın ölümünü araştırmaya başlıyor

Meclis, Rabia Naz'ın ölümünü araştırmaya başlıyor

ABD yeni rotasına doğru ilerliyor! Askeri konvoy böyle görüntülendi

ABD yeni rotasına doğru ilerliyor! Askeri konvoy böyle görüntülendi
 

POPÜLER HABERLER

´Sonları bu yüzden gelecek´ dedi, AB´yi uyardı: Tutuşmayın, vakti saati gelince...

´Sonları bu yüzden gelecek´ dedi, AB´yi uyardı: Tutuşmayın, vakti saati gelince...

Merak konusu olmuştu... Ne olduğu belli oldu

Merak konusu olmuştu... Ne olduğu belli oldu

Eksi 25 derecede can vermişler!

Eksi 25 derecede can vermişler!

Bu heykeller yer çekimine meydan okuyor!

Bu heykeller yer çekimine meydan okuyor!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA