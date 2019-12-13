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Atama kararları Resmi Gazete'de

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Adli Tıp Kurumu, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ile Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Ekrem Diler görevden alındı ve bu suretle boşalan Teftiş Kurulu Başkanlığına İzzet Güven atandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Hazine Kontrolörlüklerine yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Stajyer Hazine Kontrolörleri Meryem Koşar ve Adem Türkyılmaz'ın atamaları yapıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Hazine Başkontrolörlüklerine ise Hazine Kontrolörleri Okan Süler, Selçuk Erdal Günal ve Tunç Ersever'in atamaları gerçekleştirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyeliklerine Sabri Akpolat ve Tahir Tural atanırken, Prof. Dr. Hacı Mehmet Günay da Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi olarak görevlendirildi.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına Murat Halit Durceylan, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünde açık bulunan I. Hukuk Müşavirliğine ise Durmaz Bayraktar atandı.

Adli Tıp Kurumu İkinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Göğüs Cerrahisi Üyeliğine İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Berker Özkan, Altıncı Adli Tıp İhtisas Kurulu Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Üyeliğine ise İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammed Tayyib Kadak görevlendirildi.

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