İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Haziran 2022 Cuma / 11 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,2402
  • EURO
    18,4208
  • ALTIN
    1023.81
  • BIST100
    2571.57
Güncel

Atama kararları Resmi Gazete'de

Milli Eğitim Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına ilişkin atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA10 Haziran 2022 Cuma 02:38 - Güncelleme:
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne Ömer İnan, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne ise Ertuğrul Karalar atandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül getirilirken, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ise Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu'nun ataması yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu üyeliğine de İdris Ertuş'un ataması gerçekleştirildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.