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Güncel

Atama kararları Resmi Gazete'de

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına atama kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA28 Ocak 2023 Cumartesi 07:29 - Güncelleme:
Atama kararları Resmi Gazete'de
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Buna göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul İl Müdürü Arzu Gür görevden alındı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açıkta bulunan Elazığ İl Müdürlüğüne Aydın Polat, Niğde İl Müdürlüğüne Umut Zeybek atandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kars Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Tuncer Tekin ve Tunceli Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Önder Yurdakul görevden alındı.

Kars Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Rahmi Toktaş atandı.

Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Meryem Sondan Durukanoğlu Feyiz, MEF Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Muhammed Şahin atandı.

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