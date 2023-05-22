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Atamalarda mülakat olmayacak: MEB'de görevde yükselme sınav kılavuzu yayımlandı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, şube müdürlüğü, şeflik, memurluk ve saymanlık için gerçekleştirilecek görevde yükselme sınavında başarılı olan personelin alanlarına göre belirlenen kontenjan doğrultusunda yazılı sınav sonucuna göre atamalarının gerçekleştirileceğini açıkladı.

AA22 Mayıs 2023 Pazartesi 13:38 - Güncelleme:
Atamalarda mülakat olmayacak: MEB'de görevde yükselme sınav kılavuzu yayımlandı
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, şube müdürlüğü, şeflik, memurluk ve saymanlık için görevde yükselme sınav kılavuzu yayımlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda, merkez ve taşra teşkilatında boş bulunan memur, sayman, şef ve il-ilçe milli eğitim müdürlükleri şube müdürü kadrolarına görevde yükselme yoluyla atama yapılacak.

Görevde yükselme ve unvan değişikliği kapsamında, şube müdürlüğü kadrosu için 400, şeflik için 2 bin, memurluk için 3 bin ve saymanlık kadrosu için 57 kontenjan belirlendi.

Yazılı sınav için başvuru ve onay süreci, 29 Mayıs-7 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Başvuru tarihinin son günü saat 18.00'de onay süreci tamamlanacak.

Görevde yükselme yazılı sınavına katılacak adaylar, meb.gov.tr adresinde 9 Haziran'da ilan edilecek. Sınav giriş belgeleri 26 Haziran tarihinde yayımlanacak. Görevde yükselme sınavı 9 Temmuz'da, sınav sonuçları ise 4 Ağustos tarihinde açıklanacak.

Görevde yükselme sınavı Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'da yapılacak.

Adaylara 60 sorudan oluşan çoktan seçmeli test uygulanacak. Üç oturum halinde yapılacak sınavın her bir oturumu için 75 dakika süre verilecek. Değerlendirme sonucunda 100 üzerinden 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak.

ATAMALARDA MÜLAKAT OLMAYACAK

Milli Eğitim Bakanı Özer, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, görevde yükselme ve unvan değişikliği kapsamında şube müdürlüğü kadrosu için 400, şeflik için 2 bin, memurluk için 3 bin ve saymanlık kadrosu için 57 kontenjan belirlendiğini kaydetti.

Özer, atamalarda mülakat yapılmayacağını vurgulayarak, "Sınavda başarılı olan personelimizin, alanlarına göre belirlenen kontenjan doğrultusunda, yazılı sınav sonucuna göre atamalarını gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

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