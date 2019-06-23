Ataşehir 23 Haziran İstanbul seçim sonuçları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu Ataşehir oy dağılımı nedir?
Ataşehir 23 Haziran İstanbul seçim sonuçları! Milyonlarca seçmen tarafından Ataşehir 23 Haziran İstanbul seçim sonuçları merakla araştırılıyor. Ataşehir 23 Haziran İstanbul sonuçları arama motorlarından anbean son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için yarışan Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ile rakibi Ekrem İmamoğlu’nun oy sayımları devam ediyor. Vatandaşlar, ‘Ataşehir seçim sonuçları nedir? Binali Yıldırım’ın Ataşehir’de oy oranı nedir, yüzde kaç oy çıktı? Ataşehir’de Ekrem İmamoğlu yüzde kaç oy aldı?’ sorularına yanıt arıyor. Sandıkların açılıp oyların sayılmasıyla birlikte İstanbul Ataşehir ilçesinde seçim sonuçları belli olmaya başladı. 31 Mart seçimlerinde Ataşehir’de Millet İttifakı adayı birinci olmuştu. Peki, 23 Haziran Ataşehir İstanbul İBB seçimlerinde Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu’na yüzde kaç oy çıktı? Ataşehir’de kim birinci oldu? İşte Ataşehir 23 Haziran İstanbul seçim sonuçları son dakika gelişmeleri…
‘Ataşehir’de seçim sonuçları nedir? Binali Yıldırım’ın Ataşehir’de oy oranı nedir, yüzde kaç oy çıktı? Ataşehir’de Ekrem İmamoğlu yüzde kaç oy aldı?’ sorularına yanıt aranıyor. Ataşehir’de seçim sonuçları için seçmenler oy oranlarını yakından takip ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için yarışan Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ile rakibi Ekrem İmamoğlu’nun oy sayımları devam ediyor. Ataşehir 23 Haziran İstanbul seçim sonuçları belli olmaya başladı. Yayın yasağının kaldırılmasının ardından son dakika gelişmelerini sayfamızda sizinle paylaşacağız. Peki, 23 Haziran Ataşehir’de İstanbul İBB seçimlerinde Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu’na yüzde kaç oy çıktı? Ataşehir kim birinci oldu? İstanbul seçimlerinde Ataşehir 23 Haziran 2019 Ataşehir seçim sonuçlarında oy oranlarını sayfamızdan sizlere en doğru şekilde aktaracağız. 31 Mart seçimlerinde CHP adayı Battal İlgezdi yüzde %51,39 ile belediye başkanı seçilmişti. İşte Ataşehir 23 Haziran İstanbul seçim sonuçları haberimizin detaylarında…
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