Ataşehir 23 Haziran İstanbul seçim sonuçları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu Ataşehir oy dağılımı nedir?

‘Ataşehir’de seçim sonuçları nedir? Binali Yıldırım’ın Ataşehir’de oy oranı nedir, yüzde kaç oy çıktı? Ataşehir’de Ekrem İmamoğlu yüzde kaç oy aldı?’ sorularına yanıt aranıyor. Ataşehir’de seçim sonuçları için seçmenler oy oranlarını yakından takip ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için yarışan Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ile rakibi Ekrem İmamoğlu’nun oy sayımları devam ediyor. Ataşehir 23 Haziran İstanbul seçim sonuçları belli olmaya başladı. Yayın yasağının kaldırılmasının ardından son dakika gelişmelerini sayfamızda sizinle paylaşacağız. Peki, 23 Haziran Ataşehir’de İstanbul İBB seçimlerinde Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu’na yüzde kaç oy çıktı? Ataşehir kim birinci oldu? İstanbul seçimlerinde Ataşehir 23 Haziran 2019 Ataşehir seçim sonuçlarında oy oranlarını sayfamızdan sizlere en doğru şekilde aktaracağız. 31 Mart seçimlerinde CHP adayı Battal İlgezdi yüzde %51,39 ile belediye başkanı seçilmişti. İşte Ataşehir 23 Haziran İstanbul seçim sonuçları haberimizin detaylarında…

23 HAZİRAN 2019 BİNALİ YILDIRIM NE KADAR OY ALDI?

23 Haziran 2019 İstanbul seçim sonuçları 16 milyon vatandaş tarafından takip edilecek. Adaylar Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu’nun oy oranlarını ve seçim sonuçlarındaki son durumu sizlere anbean aktaracağız.

31 MART ATAŞEHİR BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI HANGİ ADAY YÜZDE KAÇ OY ALDI?

31 Mart seçimlerinde CHP adayı Battal İlgezdi yüzde %51,39 ile belediye başkanı seçilmişti

SANDIK SEÇMEN LİSTELERİ AYNI OLACAK

23 Haziran 2019 Pazar günü yapılmasına karar verilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçiminde yine yenilenmesine karar verilen 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kullanılmış olan sandık seçmen listeleri geçerli olacak.

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI

Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adayları şöyle:

AK Parti + MHP Cumhur ittifakı- Binali Yıldırım

CHP + İYİ Parti Millet İttifakı- Ekrem İmamoğlu

2019 YEREL SEÇİMLERİ

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için 31 Mart Pazar günü sandığa gitti. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, 28 milyon 929 bin 732'si kadın, 28 milyon 128 bin 904'ü erkek toplam 57 milyon 58 bin 636 seçmen, 194 bin 390 sandıkta oy kullandı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararı uyarınca, Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi seçime katıldı.

2014 İSTANBUL YEREL SEÇİM SONUÇLARI

İşte 2014 İstanbul yerel seçim sonuçları...

AK PARTİ: % 47,9

CHP: % 40,1

HDP: % 4,8

MHP: % 4

SP: % 1,4

2009 İSTANBUL YEREL SEÇİM SONUÇLARI

İşte 2009 İstanbul yerel seçim sonuçları...

AK PARTİ: % 44,20

CHP: % 37,00

MHP: % 5,10

SP: % 4,90

DTP: % 4,60