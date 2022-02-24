İSTANBUL 7°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Şubat 2022 Perşembe / 23 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,6516
  • EURO
    15,4873
  • ALTIN
    832.497
  • BIST100
    2032.44
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ataşehir'de 3 katlı binanın çatı katında yangın çıktı
Güncel

Ataşehir'de 3 katlı binanın çatı katında yangın çıktı

Ataşehir'de 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı. Binada yaşayanlar kendilerini dışarı atarken, itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

DHA24 Şubat 2022 Perşembe 15:48 - Güncelleme: 24 Şubat 2022 Perşembe 15:48
ABONE OL

Barbaros Mahallesi, Sevindik Sokak'ta 3 katlı binanın çatı katında saat 14.45 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatının tamamını sararken, binada yaşayanlar kendilerini dışarı attı. İtfaiye ekipleri yerden ve merdiven aracılığıyla yangına müdahale etti. Gözyaşlarına boğulan bir kadını komşuları teselli etmeye çalıştı. Yangın itfaiyenin yarım saat süren çalışmalarının ardından kontrol altına alındı. Ölen ya da yaralanan olmadığı yangında hasar meydana geldi. Binada yaşayan Fatma Kara, "Ben kiracıyım. Ev sahibi 'yangın var hemen dışarı çıkın' diye seslendi. Alevler bütün çatıyı sardı. Binada kimse yok herkes çıktı." diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.