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Ataşehir'de, 35 tüfek ve silah ele geçirildi

Ataşehir'de, bir silah deposuna polis ekiplerince yapılan baskında, eski tarihlerden kalma 31 antika tüfek ile 4 tabanca ele geçirildi. Savaşlardan kalma silahların ele geçirildiği operasyonda 1 şüpheli yakalandı.

İHA18 Ocak 2022 Salı 15:20 - Güncelleme: 18 Ocak 2022 Salı 15:20
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YAKALANAN ZANLI, MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Operasyonda, 4 ruhsatsız tabanca, 2'si M-1 model af tüfeği, 29'u eski tarihlerdeki savaşlardan kalma olduğu sanılan ve ruhsatsız olduğu saptanan toplam 31 tüfek ile bu silahlara ait 24 fişek ele geçirildi. Operasyonda kapsamında iş yeri sahibi Adem D. adlı şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Silahlara savcılık talimatı ile el konulurken, gözaltına alınan şüpheli Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Antika silah bulundurduğu ileri sürülen zanlı Adem D., polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün "Silah Ticareti - 6136 SKM" suçundan Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

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