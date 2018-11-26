Ataşehir'de ilköğretim okulunda yangın çıktı; eğitime 1 gün ara verildi

Ataşehir Örnek Mahallesi'nde bulunan İhsan Kurşunoğlu Ortaokulu'nun birinci katında bulunan sistem odasındaki elektrik panosunda Saat 08.30'da yangın çıktı. Öğretmenler ve okul görevlileri yangına ilk müdahaleyi yaparken, öğrencilerin güvenli bir şekilde okulun dışına çıkmalarını sağladı. Ardından okula itfaiye ekipleri istendi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını tamamen söndürdü. Okula polis ekipleri sevk edildi. Okul yönetimi çıkan yangından dolayı eğitime bir gün ara verildiğini öğrenci ve öğrenci velilerine duyurdu. Veliler okula gelerek öğrencilerini aldı. Çıkan yangınla ilgili polis inceleme başlattı.