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Güncel

Ataşehir'de karısını öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı

Ataşehir'de boşanma aşamasındaki eşini tesadüfen rastladığı parkta bıçaklayarak öldürdükten sonra yakalanan Tuncay K.(42) adliyeye sevk edildi. Şüphelinin eşini kıskançlık nedeniyle öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

DHA7 Mayıs 2022 Cumartesi 14:36 - Güncelleme:
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Ataşehir, Örnek Mahallesinde dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda parktan yardım çığlıkları geldiğini duyanlar koşarak olay yerine gittiklerinde bir adamın bir kadının bıçakladığı anlara tanık oldu. Şüpheli kanlı bıçağını çimlere sürerek temizledikten sonra olay yerinden kaçtı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Semra Kılıçin (37), tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili yaptıkları çalışmada 3 çocuk annesi Semra Kılıçin'ı boşanma aşamasında olduğu ayrı yaşadığı eşi tarafından öldürüldüğünü belirledi. Şüpheli Tuncay K. kısa sürede gözaltına alındı.

KISKANÇLIK NEDENİYLE ÖLDÜRMÜŞ

Şüphelinin işlemleri Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. Şüpheli Tuncay K.'nın şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davaları bulunan eşiyle olay günü tesadüfen parkta karşılaştığı tespit edildi. Kısa süre konuştuktan sonra çiftin arasında kıskançlık nedeniyle yeniden tartışma çıktığı bu sırada şüphelinin Semra Kılıçin'ı öldürdüğü belirlendi. Poliste verdiği ifadesinde suçunu itiraf eden şüphelinin olayı kıskançlık nedeniyle işlediğini söylediği öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

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