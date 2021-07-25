İSTANBUL 30°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Temmuz 2021 Pazar / 15 ZilHicce 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5492
  • EURO
    10,0853
  • ALTIN
    495.469
  • BIST100
    1351.59
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ataşehir'de özel halk otobüsünde yangın paniği
Güncel

Ataşehir'de özel halk otobüsünde yangın paniği

İstanbul Ataşehir'de içinde 15 yolcunun bulunduğu İstanbul Ulaşım A.Ş 'ye bağlı özel halk otobüsünde çıkan yangın paniğe neden oldu. Hemen yolcular tahliye edildi. Şoför alevlere yangın söndürme tüpüyle müdahale etti.

DHA25 Temmuz 2021 Pazar 09:57 - Güncelleme: 25 Temmuz 2021 Pazar 09:57
ABONE OL

Olay saat 09.00 sıralarında İçerenköy Mahallesi Karaman Çiftliği Yolu Caddesi'nde meydana geldi.

İçinde 15 yolcunun bulunduğu İstanbul Ulaşım A.Ş.'ye ait Yenidoğan-Kadıköy hattında çalışan özel halk otobüsünün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.

Durumu fark eden sürücü, otobüsü yol kenarına çekerken, yolcular tahliye edildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü ve diğer vatandaşlar söndürme tüpleriyle yangına müdahale etti.

Daha sonra olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, otobüsteki yangını tamamen söndürdü. Yangın çıkan otobüsteki başka bir otobüse bindi.

Kısa süreli paniğe neden olan yangında otobüste hasar meydana geldi. Otobüsteki yolculardan Ayşegül Acar, "Önce anlamadım sonra bir anda bizi aşağıya indirdiler. Alevler çıkıyordu otobüsten. Kısa süreli bir panik oldu." diye konuştu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.