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Ataşehir'de trafikte silahlı kavga: 1 yaralı

Ataşehir'de trafikte çıkan kavgada, 1 kişi silahla yaralandı.

AA14.01.2020  12:43 - Güncelleme: 14.01.2020  12:43

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu- D-100 bağlantı yolunda seyir halinde olan Ertuğ E.'nin kullandığı 34 BD 3584 plakalı otomobile çarpan aracın sürücüsü daha sonra kaçtı. Takibe başlayan Ertuğ E, aracıyla kaçan sürücüyle Ataşehir mevkisinde karşılaştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği belirlenemeyen sürücü, Ertuğ E'yi silahla yaraladı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı Ertuğ E. hastaneye kaldırılırken kaçan saldırganın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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